Бывший сотрудник уголовного розыска написал триллер про любовь и киллера

Вячеслав Денисов совмещает работу адвоката по уголовным делам и писателя

Новосибирский адвокат по уголовным делам и экс-сотрудник уголовного розыска Вячеслав Денисов презентовал на сцене комедию-триллер по его пьесе «Снегопад для Киры».







Спектакль по пьесе «Снегопад для Киры» адвоката Вячеслава Денисова впервые поставили в Новосибирске — премьерные показы идут в сентябре на сцене ДК «Энергия».







«Речь идёт о том, что девушка-адвокатесса ждёт молодого человека, который должен к ней прилететь в Москву, но он задерживается.





В этот момент слышен выстрел, она не понимает, что происходит, появляется полицейский, который говорит, что в доме находится киллер.





И в это же самое время в этом доме находится вор, который похищает исключительно художественные ценности», — объяснил корреспонденту НГС Вячеслав Денисов.







Он добавил, что в пьесе есть и романтическая линия — девушка-адвокат влюбляется в вора. Несмотря на то, что автор считает пьесу больше комедией, в ней есть и элементы триллера с неожиданными поворотами — до конца спектакля непонятно, смогут ли герои пережить ночь.







Главные роли сыграли Елена Кузнецова (театр кукол «Пилигримы») и Сергей Новиков («Красный факел»), также в спектакле заняты актёры из «Глобуса» и «Первого театра». Режиссёр — Юрий Александров.







Премьерные показы «Снегопада для Киры» проходят в ДК «Энергия» в сентябре. Ранее пьесу уже ставили на сцене Севастополя





По словам автора, сюжет — это художественный вымысел, хотя и его героиня работает адвокатом. О себе Денисов рассказал, что ранее, в 1990-х годах, работал в уголовном розыске, а сейчас трудится адвокатом по уголовным делам.







«Снегопад для Киры» — не первое его произведение, адвокат и писатель написал уже 40 романов и 6 пьес, а вчера стало известно, что Вячеслав Денисов стал лауреатом литературной премии Дмитрия Горчева.







Следующий показ его спектакля состоится в «Энергии» 28 сентября.







Ранее новосибирские режиссёры объявили необычный эксперимент — они решили поставить спектакль по надписям на городских заборах.

