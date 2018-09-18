Бывший сотрудник уголовного розыска написал триллер про любовь и киллера

Вячеслав Денисов совмещает работу адвоката по уголовным делам и писателя
Вячеслав Денисов совмещает работу адвоката по уголовным делам и писателя

Новосибирский адвокат по уголовным делам и экс-сотрудник уголовного розыска Вячеслав Денисов презентовал на сцене комедию-триллер по его пьесе «Снегопад для Киры».


Спектакль по пьесе «Снегопад для Киры» адвоката Вячеслава Денисова впервые поставили в Новосибирске — премьерные показы идут в сентябре на сцене ДК «Энергия».


«Речь идёт о том, что девушка-адвокатесса ждёт молодого человека, который должен к ней прилететь в Москву, но он задерживается. 


В этот момент слышен выстрел, она не понимает, что происходит, появляется полицейский, который говорит, что в доме находится киллер. 


И в это же самое время в этом доме находится вор, который похищает исключительно художественные ценности», — объяснил корреспонденту НГС Вячеслав Денисов.


Он добавил, что в пьесе есть и романтическая линия — девушка-адвокат влюбляется в вора. Несмотря на то, что автор считает пьесу больше комедией, в ней есть и элементы триллера с неожиданными поворотами — до конца спектакля непонятно, смогут ли герои пережить ночь. 


Главные роли сыграли Елена Кузнецова (театр кукол «Пилигримы») и Сергей Новиков («Красный факел»), также в спектакле заняты актёры из «Глобуса» и «Первого театра». Режиссёр — Юрий Александров.


Премьерные показы «Снегопада для Киры» проходят в ДК «Энергия» в сентябре. Ранее пьесу уже ставили на сцене Севастополя
Премьерные показы «Снегопада для Киры» проходят в ДК «Энергия» в сентябре. Ранее пьесу уже ставили на сцене Севастополя


По словам автора, сюжет — это художественный вымысел, хотя и его героиня работает адвокатом. О себе Денисов рассказал, что ранее, в 1990-х годах, работал в уголовном розыске, а сейчас трудится адвокатом по уголовным делам.


«Снегопад для Киры» — не первое его произведение, адвокат и писатель написал уже 40 романов и 6 пьес, а вчера стало известно, что Вячеслав Денисов стал лауреатом литературной премии Дмитрия Горчева.


Следующий показ его спектакля состоится в «Энергии» 28 сентября.


Ранее новосибирские режиссёры объявили необычный эксперимент — они решили поставить спектакль по надписям на городских заборах.

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