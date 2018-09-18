Бывший сотрудник уголовного розыска написал триллер про любовь и киллера
Новосибирский адвокат по уголовным делам и экс-сотрудник уголовного розыска Вячеслав Денисов презентовал на сцене комедию-триллер по его пьесе «Снегопад для Киры».
Спектакль по пьесе «Снегопад для Киры» адвоката Вячеслава Денисова впервые поставили в Новосибирске — премьерные показы идут в сентябре на сцене ДК «Энергия».
«Речь идёт о том, что девушка-адвокатесса ждёт молодого человека, который должен к ней прилететь в Москву, но он задерживается.
В этот момент слышен выстрел, она не понимает, что происходит, появляется полицейский, который говорит, что в доме находится киллер.
И в это же самое время в этом доме находится вор, который похищает исключительно художественные ценности», — объяснил корреспонденту НГС Вячеслав Денисов.
Он добавил, что в пьесе есть и романтическая линия — девушка-адвокат влюбляется в вора. Несмотря на то, что автор считает пьесу больше комедией, в ней есть и элементы триллера с неожиданными поворотами — до конца спектакля непонятно, смогут ли герои пережить ночь.
Главные роли сыграли Елена Кузнецова (театр кукол «Пилигримы») и Сергей Новиков («Красный факел»), также в спектакле заняты актёры из «Глобуса» и «Первого театра». Режиссёр — Юрий Александров.
По словам автора, сюжет — это художественный вымысел, хотя и его героиня работает адвокатом. О себе Денисов рассказал, что ранее, в 1990-х годах, работал в уголовном розыске, а сейчас трудится адвокатом по уголовным делам.
«Снегопад для Киры» — не первое его произведение, адвокат и писатель написал уже 40 романов и 6 пьес, а вчера стало известно, что Вячеслав Денисов стал лауреатом литературной премии Дмитрия Горчева.
Следующий показ его спектакля состоится в «Энергии» 28 сентября.
Ранее новосибирские режиссёры объявили необычный эксперимент — они решили поставить спектакль по надписям на городских заборах.
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Мария Морсина
Фото предоставлены Вячеславом Денисовым