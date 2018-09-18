Ещё новее стал: на Красном проспекте заделали свежий асфальт с трещинами
В центре Новосибирска отремонтировали участок тротуара на Красном проспекте, где на прошлой неделе потрескался свежий асфальт.
Трещины появились на новом покрытии на прошлой неделе недалеко от станции метро «Красный проспект».
«В настоящее время вышеуказанный дефект устранен подрядной организацией. Работы выполняются в рамках программы БКД ("Безопасные и качественные дороги". — Е.Г.)», — сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС.
Полностью ремонт на Красном проспекте по программе БКД закончат до конца сентября.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова