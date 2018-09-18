Ещё новее стал: на Красном проспекте заделали свежий асфальт с трещинами

Асфальт отремонтировали на Красном проспекте, 67 
Асфальт отремонтировали на Красном проспекте, 67 


В центре Новосибирска отремонтировали участок тротуара на Красном проспекте, где на прошлой неделе потрескался свежий асфальт.


Трещины появились на новом покрытии на прошлой неделе недалеко от станции метро «Красный проспект».


«В настоящее время вышеуказанный дефект устранен подрядной организацией. Работы выполняются в рамках программы БКД ("Безопасные и качественные дороги". — Е.Г.)», — сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС.


Трещины на асфальте появились на прошлой неделе
Трещины на асфальте появились на прошлой неделе


В департаменте отметили, что на участке с асфальтом плитка проектом не предусмотрена
В департаменте отметили, что на участке с асфальтом плитка проектом не предусмотрена


Полностью ремонт на Красном проспекте по программе БКД закончат до конца сентября.

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