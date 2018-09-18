Председатель ТОС отказалась делать выписки для новосибирцев, которые не ходили на выборы

Председатель ТОС была расстроена низкой явкой на выборы 9 сентября

Жительнице Дзержинского района Новосибирска отказались сделать выписку из домовой книги — председатель ТОС не стала оформлять справку, объяснив это тем, что сибирячка не сходила на выборы губернатора 9 сентября.







Жительница дома на улице Европейская Оксана Вышкина утром 18 сентября обратилась к председателю ТОС «Золотая Горка» Людмиле Левченко с просьбой предоставить ей выписку из домовой книги, но получила отказ в связи с тем, что она не ходила на выборы. «Председатель ТОС отказывает в выдаче выписки, хотя мы предварительно об этом договаривались, на основании того, что из нашего дома никто не явился на выборы», — написала в редакцию НГС Оксана Вышкина.





Выписку из домовой книги можно получить в управляющей компании или ТСЖ по месту жительства — этот документ может пригодиться, например, при продаже жилья.





Председатель ТОС Людмила Левченко подтвердила, что отказалась сделать выписку для Оксаны Вышкиной. «ТОС вообще не выдаёт никакие справки. Этим занимается УФМС (сейчас — Главное управление по вопросам миграции МВД России. — Д.З.). Кроме того, мы не юрлицо, а обычное собрание жильцов. Иногда я иду навстречу активным жителям, например, выдать ребёнку в школу или детский сад [выписку], что он здесь проживает, — это я могу», — пояснила Людмила Левченко.







Скриншот переписки с председателем ТОС «Золотая Горка» Людмилой Левченко





Она отметила, что не стала помогать Вышкиной с выпиской из домовой книги именно из-за того, что та не ходила на выборы. «Так как у нас получилась очень низкая явка на выборы — всего из нашего микрорайона на выборы пришло 196 человек.





Вот, поверьте, мне стыдно. Просто реально стыдно, что такая низкая социальная ответственность», — пожаловалась Людмила Левченко.





Левченко сожалеет, что жильцы не смогли найти всего 20 минут и сходить на участок. «Жители должны понимать, что, наверное, выход на голосование — это дело добровольное. Но, наверное, каждый в душе должен осознавать, что мы должны прийти на выборы, должны проголосовать. Что же мы такие, извините за выражение, уроды!» — возмущается Людмила Левченко.





В свою очередь Оксана Вышкина заявила, что не пришла на избирательный участок, так как всё воскресенье была на работе. «Я работаю по графику 3/3, то есть суббота и воскресенье — не всегда выходные дни. Муж и свёкор вообще без выходных пашут, так как несколько месяцев просидели в административном отпуске. И вообще, насколько мне известно, выборы — дело добровольное и за неявку никакие "репрессии" в нашем законодательстве не предусмотрены», — недоумевает Оксана Вышкина.





Фотография графика работы Оксаны Вышкиной 9 сентября





В прошедших 9 сентября выборах губернатора участие приняло всего 29,52% всех избирателей области. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что не считает явку низкой, и назвал её «нормальной».





В то же время ещё до выборов местные чиновники пытались стимулировать явку — одно из таких писем написал новосибирской предпринимательнице заместитель главы Первомайского района Новосибирска Евгений Бурков, попросивший оказать «содействие в повышении явки». За это его наказали — сделали замечание.