Чехи в цехе: новосибирец делал ремонт и нашёл в стене полувековую заводскую газету

Новосибирец купил комнату, а в стенах нашёл полувековые газеты





Новосибирец Сергей С. купил комнату на улице Вертковской, а когда начал делать в ней ремонт, обнаружил в стенах номер газеты «Генератор» от 2 сентября 1966 года. Эту газету выпускали на заводе «Сибэлектротяжмаш» — сейчас предприятие называется «ЭЛСИБ».





«Комнату купил в общежитии на Вертковской, 18, делаю ремонт. На стенах были гипсовые панели-штампы, я их убрал, чтобы сделать нормальный ремонт, а там, смотрю, какая-то бумага, разворачиваю, а это обрывки газеты. Убираю дальше гипсокартон, а там целый комок завёрнут. Пока я разворачивать не стал, побоялся, что он совсем ветхий и весь порвётся. Если разверну, то либо себе в рамочки стеклянные сделаю, или отдам кому-нибудь», — рассказал корреспонденту НГС Сергей С.





52 года назад молодые чехи гуляли по заводу «Сибэлектротяжмаш»





В 1966 году заводская газета стоила 2 копейки. В номере вышел репортаж о визите молодых чехов на новосибирский завод — его поместили в рубрику «На молодёжные темы». НГС публикует сохранившийся отрывок статьи. (Орфография и пунктуация оригинала сохранены.)





НАШИ ГОСТИ — ЧЕШСКИЕ СТУДЕНТЫ





«Поэт Евгений Винокуров очень верно заметил: "Что может быть лучше, чем быть удивлённым? Как прекрасен увлекающийся человек". Когда наши гости, студенты из чехословацкого города... Будейовице... в кабинет главного инженера завода...





Секретарь парткома Д. Ф. Тихонов, члены комитета ВЛКСМ ответили на все заданные вопросы. Но самое интересное для чехословацких студентов началось в цехах. Огромные пролеты, громадные станки и детали, непривычный заводской шум, чистота — все это буквально поразило их. Они снова спрашивали, внимательно слушали и с чистой студенческой дотошностью трогали руками каждую деталь...





...[сель]скохозяйственного института и на крупный машиностроительный завод попали впервые. Они представляли [его] иначе. Кто-то подшутил над ними, посоветовал... похуже, дескать... по... экскурсии по заводу... будут похожи на тр...чистов (очевидно, на трубочистов. — Д.Я.(орфография и пунктуация оригинала сохранены) ». ). Они, действительно, оделись по-рабочему и теперь очень жалеют, что не прошлись по новосибирскому заводу в белых рубашках».





Так выглядела передовица заводской газеты





В конце августа новосибирские кинодокументалисты опубликовали спецвыпуск журнала «Сибирь на экране», снятый в августе 1991 года, — 27 лет назад сотрудники Западно-Сибирской киностудии сняли, как новосибирцы восприняли новость о путче.

