Коллапс на остановках: в Советском районе пропали маршрутки
Жители Советского района Новосибирска утром 18 сентября не могли дождаться маршруток
«Я жительница района "Шлюзы". От лица всех жителей хочу узнать, что сегодня случилось с маршрутом номер 7? Неужели водители объявили забастовку? Не могли уехать 40 минут (маршруток нет по району вообще). Пришлось вызывать такси. Сможем ли мы завтра уехать на маршруте номер 7?» — написала в редакцию читательница.
Девушка пояснила корреспонденту НГС, что пыталась сесть на маршрутку на остановке «Торговый центр» — сегодня там собралась большая толпа. По её словам, раньше маршрутка ходила стабильно каждые 7–8 минут.
Ещё одна читательница рассказала корреспонденту НГС, что в 7:00 не смогла уехать на маршрутке
Маршрутками
Номер перевозчика сегодня не доступен — по нему отвечает автоответчик.
По информации на сайте ЦУГАЭТ, из трёх маршрутов Ануреева на карте есть только маршрутка
Информацию о том, что 18 сентября перевозчик Юрий Ануреев снял с линии часть маршруток, корреспонденту НГС подтвердил ещё один предприниматель, занимающийся пассажирскими перевозками. По его словам, затруднения могут продолжаться до 2–3 дней — после этого маршруты могут быть переданы другим перевозчикам.
Корреспондент НГС направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой объяснить причины перебоев в работе маршрутных такси в Советском районе и назвать сроки восстановления их работы.
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Елена Громкова
Фото Татьяны Фатеевой (1), предоставлено читательницей НГС (2)