Коллапс на остановках: в Советском районе пропали маршрутки

Сегодня люди не могут дождаться маршрутки № 7
Сегодня люди не могут дождаться маршрутки № 7

Жители Советского района Новосибирска утром 18 сентября не могли дождаться маршруток № 6 и № 7.


«Я жительница района "Шлюзы". От лица всех жителей хочу узнать, что сегодня случилось с маршрутом номер 7? Неужели водители объявили забастовку? Не могли уехать 40 минут (маршруток нет по району вообще). Пришлось вызывать такси. Сможем ли мы завтра уехать на маршруте номер 7?» — написала в редакцию читательница. 


Девушка пояснила корреспонденту НГС, что пыталась сесть на маршрутку на остановке «Торговый центр» — сегодня там собралась большая толпа. По её словам, раньше маршрутка ходила стабильно каждые 7–8 минут.


Ещё одна читательница рассказала корреспонденту НГС, что в 7:00 не смогла уехать на маршрутке № 7, а потом ей стало известно, что после 9:00 маршрутки исчезли. Сейчас, после полудня, толп пассажиров, которые ждали транспорта утром, уже нет.


Сейчас толпы на остановке на «Шлюзе» нет, но маршруток № 6 и № 7 там не могут дождаться 
Сейчас толпы на остановке на «Шлюзе» нет, но маршруток № 6 и № 7 там не могут дождаться 


Маршрутками № 7 (Котельная — Белоусова) управляет ИП Ануреев Ю.Н. Также он управляет маршрутками № 6 (Речной вокзал — Белоусова) и № 5 (Чемской бор — Центральный корпус).


Номер перевозчика сегодня не доступен — по нему отвечает автоответчик.


По информации на сайте ЦУГАЭТ, из трёх маршрутов Ануреева на карте есть только маршрутка № 5 — она ходит по левому берегу.


Информацию о том, что 18 сентября перевозчик Юрий Ануреев снял с линии часть маршруток, корреспонденту НГС подтвердил ещё один предприниматель, занимающийся пассажирскими перевозками. По его словам, затруднения могут продолжаться до 2–3 дней — после этого маршруты могут быть переданы другим перевозчикам.


Корреспондент НГС направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой объяснить причины перебоев в работе маршрутных такси в Советском районе и назвать сроки восстановления их работы.

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