Служба доставки пирогов с окраины открыла пекарню в тихом центре
Служба доставки пирогов и пиццы «33 пирога» открыла заведение на Советской, 13 в центре Новосибирска — раньше здесь уже работала мини-пекарня под другой вывеской.
Точка «33 пирога» заняла помещение на первом этаже жилого дома, заняв место пекарни-кондитерской «Плюшкин», которая проработала здесь около года.
Пока заведение работает в тестовом режиме. По сути, здесь запущено само производство — пекарня, а в помещении только повесили баннеры с логотипом нового арендатора. В зале нет мебели — только стойка обслуживания, а над входом по-прежнему висит вывеска «Плюшкина».
В самом заведении корреспондента НГС заверили, что готовы принимать заказы на пироги и пиццу — основной продукт службы доставки. Кроме них в точке на Советской можно купить выпечку (от 25 рублей за штуку), хлеб и горячие напитки.
Компания «33 пирога» создана в 2010 году, но до сих пор работала исключительно как служба доставки. До появления точки на Советской единственная её производственная площадка находилась на улице Северной в Заельцовском районе.
Место, где начало работать заведение, необычно насыщено пекарнями. В соседнем квартале работает кафе Capuccini, на перекрёстке Советской и Октябрьской — пекарня без имени в отдельном павильоне. А через дорогу этим летом открылось заведение обновленного формата фирменных точек хлебокомбината «Инской».
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Стас Соколов
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