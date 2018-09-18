Служба доставки пирогов с окраины открыла пекарню в тихом центре

Основная специализация доставки — пироги и пицца





Служба доставки пирогов и пиццы «33 пирога» открыла заведение на Советской, 13 в центре Новосибирска — раньше здесь уже работала мини-пекарня под другой вывеской.







Точка «33 пирога» заняла помещение на первом этаже жилого дома, заняв место пекарни-кондитерской «Плюшкин», которая проработала здесь около года.







Помещение досталось заведению от работавшей здесь до этого мини-пекарни





Пока заведение работает в тестовом режиме. По сути, здесь запущено само производство — пекарня, а в помещении только повесили баннеры с логотипом нового арендатора. В зале нет мебели — только стойка обслуживания, а над входом по-прежнему висит вывеска «Плюшкина».







В самом заведении корреспондента НГС заверили, что готовы принимать заказы на пироги и пиццу — основной продукт службы доставки. Кроме них в точке на Советской можно купить выпечку (от 25 рублей за штуку), хлеб и горячие напитки.







Кроме пирогов в заведении можно купить сдобу и пирожки





Компания «33 пирога» создана в 2010 году, но до сих пор работала исключительно как служба доставки. До появления точки на Советской единственная её производственная площадка находилась на улице Северной в Заельцовском районе.







Место, где начало работать заведение, необычно насыщено пекарнями. В соседнем квартале работает кафе Capuccini, на перекрёстке Советской и Октябрьской — пекарня без имени в отдельном павильоне. А через дорогу этим летом открылось заведение обновленного формата фирменных точек хлебокомбината «Инской».

