На зависть Кафке: что говорят силовики о задержаниях на митингах 9 сентября

На митингах задержали более тысячи россиян, среди них были журналисты





Протестные акции против пенсионной реформы прокатились по России неделю назад, а в городах до сих пор разбирают их последствия. В понедельник в Перми за неповиновение полиции был осужден журналист Владислав Аскариди, которого сначала задержали, потом отпустили, а ещё через неделю задержали вновь.





И это далеко не единственная нелепость в истории с нашим коллегой. В общении с протестующими силовики порой говорят забавные вещи. Яркие цитаты мы собрали в одну подборку.







Из показаний сотрудников полиции Перми по делу о задержании журналиста Владислава Аскариди:







«Обвиняемый присутствовал непосредственно вблизи происходящего среди активистов. Не высказывал свою принадлежность к СМИ. Был одет в черную куртку со светоотражающими элементами без опознавательных знаков СМИ».







Редакции всей страны гадают, как теперь «брендировать» журналистов на митингах





«Рейсовый желтый автобус, который двигался по Ленина, не смог продолжить движение в течение более чем 10 минут. В связи с этим было принято решение освободить проезжую часть и провести задержания».







Полицейский из Омска (задерживая митингующего с флагом):







«Использовать символику Российской Федерации разрешено только в периоды гордости за страну. В связи с этим президентом Российской Федерации издаётся отдельный указ о вывешивании данных знамён».







История с задержаниями журналистов обрастает мемами





Майор полиции Архангельска Алексей Огорелков (составляя протокол на журналиста 29.ru):







«Бейдж — да, согласен, видел. У вас аккредитованное информационное агентство, вы там официально работаете. Придете в суд, скажете, я журналист, вот мои документы, мои усы и хвост, как говорил Матроскин, я исполнял свою работу».







«К суду вы должны отнестись очень серьезно. Статья все-таки не очень удобная: в случае повторного привлечения штрафы вообще драконовские. Мне просто произносить эти цифры страшно. Если организаторы считают, что им все сходило с рук, они довели точку кипения, причем сами. Если они думали, что закон есть, но он существует в какой-то параллельной вселенной, то такого не будет. Ситуация изменилась в корне, законные рычаги влияния имеются и на участников, и на организаторов».





Майор Огорелков: «[Организаторы митинга] думали, что закон есть, но он существует в какой-то параллельной вселенной»





Заместитель начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Олег Ольнев (объясняя, почему полиция начала задерживать людей):





«В ходе шествия возникла реальная угроза возникновения массовых беспорядков, в том числе проникновения в один из отделов внутренних дел в место хранения огнестрельного оружия».





Пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых (комментируя задержание журналистов):







— Значит, вы не видите разницы между митингующими и журналистами, выполняющими свою работу?





— Абсолютно верно.





Судья из Челябинска Ирина Шершикова (зачитывая лозунг с митинга против пенсионной реформы):







«Помоги кхм-кхм — сдохни до пенсии!».







Вот этот лозунг. В суде предпочли зачитать вежливую его версию





Силовик на митинге в Челябинске:





«Сотрудники полиции обеспечивают вашу безопасность. Во избежание трагического исхода просим разойтись. Каждое сказанное вами слово, действие может непоправимо отразиться на вашем будущем, задумайтесь об этом. Подумайте о своих родных и близких».





Напомним, серия митингов против принятия пенсионной реформы прошла в России 9 сентября. Число задержанных, в том числе журналистов, превысило 1 тысячу человек.

