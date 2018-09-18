обзор

На зависть Кафке: что говорят силовики о задержаниях на митингах 9 сентября

Полицейские протоколы и репортажи из зала суда

На митингах задержали более тысячи россиян, среди них были журналисты
На митингах задержали более тысячи россиян, среди них были журналисты


Протестные акции против пенсионной реформы прокатились по России неделю назад, а в городах до сих пор разбирают их последствия. В понедельник в Перми за неповиновение полиции был осужден журналист Владислав Аскариди, которого сначала задержали, потом отпустили, а ещё через неделю задержали вновь. 


И это далеко не единственная нелепость в истории с нашим коллегой. В общении с протестующими силовики порой говорят забавные вещи. Яркие цитаты мы собрали в одну подборку.


Из показаний сотрудников полиции Перми по делу о задержании журналиста Владислава Аскариди:


«Обвиняемый присутствовал непосредственно вблизи происходящего среди активистов. Не высказывал свою принадлежность к СМИ. Был одет в черную куртку со светоотражающими элементами без опознавательных знаков СМИ». 


Редакции всей страны гадают, как теперь «брендировать» журналистов на митингах
Редакции всей страны гадают, как теперь «брендировать» журналистов на митингах


«Рейсовый желтый автобус, который двигался по Ленина, не смог продолжить движение в течение более чем 10 минут. В связи с этим было принято решение освободить проезжую часть и провести задержания».


Полицейский из Омска (задерживая митингующего с флагом):


«Использовать символику Российской Федерации разрешено только в периоды гордости за страну. В связи с этим президентом Российской Федерации издаётся отдельный указ о вывешивании данных знамён».


История с задержаниями журналистов обрастает мемами
История с задержаниями журналистов обрастает мемами


Майор полиции Архангельска Алексей Огорелков (составляя протокол на журналиста 29.ru):


«Бейдж — да, согласен, видел. У вас аккредитованное информационное агентство, вы там официально работаете. Придете в суд, скажете, я журналист, вот мои документы, мои усы и хвост, как говорил Матроскин, я исполнял свою работу».


«К суду вы должны отнестись очень серьезно. Статья все-таки не очень удобная: в случае повторного привлечения штрафы вообще драконовские. Мне просто произносить эти цифры страшно. Если организаторы считают, что им все сходило с рук, они довели точку кипения, причем сами. Если они думали, что закон есть, но он существует в какой-то параллельной вселенной, то такого не будет. Ситуация изменилась в корне, законные рычаги влияния имеются и на участников, и на организаторов».


Майор Огорелков: «[Организаторы митинга] думали, что закон есть, но он существует в какой-то параллельной вселенной»
Майор Огорелков: «[Организаторы митинга] думали, что закон есть, но он существует в какой-то параллельной вселенной»


Заместитель начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Олег Ольнев (объясняя, почему полиция начала задерживать людей):


«В ходе шествия возникла реальная угроза возникновения массовых беспорядков, в том числе проникновения в один из отделов внутренних дел в место хранения огнестрельного оружия».


Пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых (комментируя задержание журналистов):


— Значит, вы не видите разницы между митингующими и журналистами, выполняющими свою работу?


— Абсолютно верно.


Судья из Челябинска Ирина Шершикова (зачитывая лозунг с митинга против пенсионной реформы):


«Помоги кхм-кхм — сдохни до пенсии!».


Вот этот лозунг. В суде предпочли зачитать вежливую его версию 
Вот этот лозунг. В суде предпочли зачитать вежливую его версию 


Силовик на митинге в Челябинске:


«Сотрудники полиции обеспечивают вашу безопасность. Во избежание трагического исхода просим разойтись. Каждое сказанное вами слово, действие может непоправимо отразиться на вашем будущем, задумайтесь об этом. Подумайте о своих родных и близких».


Напомним, серия митингов против принятия пенсионной реформы прошла в России 9 сентября. Число задержанных, в том числе журналистов, превысило 1 тысячу человек.

Прочтений: 5068
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (176)176
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено