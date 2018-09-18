На зависть Кафке: что говорят силовики о задержаниях на митингах 9 сентября
Полицейские протоколы и репортажи из зала суда
Протестные акции против пенсионной реформы прокатились по России неделю назад, а в городах до сих пор разбирают их последствия. В понедельник в Перми за неповиновение полиции был осужден журналист Владислав Аскариди, которого сначала задержали, потом отпустили, а ещё через неделю задержали вновь.
И это далеко не единственная нелепость в истории с нашим коллегой. В общении с протестующими силовики порой говорят забавные вещи. Яркие цитаты мы собрали в одну подборку.
Из показаний сотрудников полиции Перми по делу о задержании журналиста Владислава Аскариди:
«Обвиняемый присутствовал непосредственно вблизи происходящего среди активистов. Не высказывал свою принадлежность к СМИ. Был одет в черную куртку со светоотражающими элементами без опознавательных знаков СМИ».
«Рейсовый желтый автобус, который двигался по Ленина, не смог продолжить движение в течение более чем 10 минут. В связи с этим было принято решение освободить проезжую часть и провести задержания».
Полицейский из Омска (задерживая митингующего с флагом):
«Использовать символику Российской Федерации разрешено только в периоды гордости за страну. В связи с этим президентом Российской Федерации издаётся отдельный указ о вывешивании данных знамён».
Майор полиции Архангельска Алексей Огорелков (составляя протокол на журналиста 29.ru):
«Бейдж — да, согласен, видел. У вас аккредитованное информационное агентство, вы там официально работаете. Придете в суд, скажете, я журналист, вот мои документы, мои усы и хвост, как говорил Матроскин, я исполнял свою работу».
«К суду вы должны отнестись очень серьезно. Статья все-таки не очень удобная: в случае повторного привлечения штрафы вообще драконовские. Мне просто произносить эти цифры страшно. Если организаторы считают, что им все сходило с рук, они довели точку кипения, причем сами. Если они думали, что закон есть, но он существует в какой-то параллельной вселенной, то такого не будет. Ситуация изменилась в корне, законные рычаги влияния имеются и на участников, и на организаторов».
Заместитель начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Олег Ольнев (объясняя, почему полиция начала задерживать людей):
«В ходе шествия возникла реальная угроза возникновения массовых беспорядков, в том числе проникновения в один из отделов внутренних дел в место хранения огнестрельного оружия».
Пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых (комментируя задержание журналистов):
— Значит, вы не видите разницы между митингующими и журналистами, выполняющими свою работу?
— Абсолютно верно.
Судья из Челябинска Ирина Шершикова (зачитывая лозунг с митинга против пенсионной реформы):
«Помоги кхм-кхм — сдохни до пенсии!».
Силовик на митинге в Челябинске:
«Сотрудники полиции обеспечивают вашу безопасность. Во избежание трагического исхода просим разойтись. Каждое сказанное вами слово, действие может непоправимо отразиться на вашем будущем, задумайтесь об этом. Подумайте о своих родных и близких».
Напомним, серия митингов против принятия пенсионной реформы прошла в России 9 сентября. Число задержанных, в том числе журналистов, превысило 1 тысячу человек.
Фото: Илья Бархатов, Сергей Федосеев (коллаж)