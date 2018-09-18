На здании ГПНТБ появилась вывеска из 10 букв, которые светятся по ночам

Много лет на здании ГПНТБ не было никакой вывески
Много лет на здании ГПНТБ не было никакой вывески


На здании Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН в Октябрьском районе Новосибирска появилась новая вывеска — она ярко светится по ночам. 


Вывеска появилась над главным входом в ГПНТБ со стороны улицы Кирова и площади Пименова. Крупные белые буквы эффектно смотрятся в композиции с фонтанами «Речные цивилизации».


Как пояснил заместитель директора по связям с общественностью ГПНТБ СО РАН Антон Веселов, вывеску установили только вчера, 17 сентября.


Этим летом со здания Западно-Сибирской киностудии на улице Немировича-Данченко вывеска пропала — киностудию закрыли ещё в 2016 году, но знаменитые буквы сняли только спустя 2 года.

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