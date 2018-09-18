На здании ГПНТБ появилась вывеска из 10 букв, которые светятся по ночам
На здании Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН в Октябрьском районе Новосибирска появилась новая вывеска — она ярко светится по ночам.
Вывеска появилась над главным входом в ГПНТБ со стороны улицы Кирова и площади Пименова. Крупные белые буквы эффектно смотрятся в композиции с фонтанами «Речные цивилизации».
Как пояснил заместитель директора по связям с общественностью ГПНТБ СО РАН Антон Веселов, вывеску установили только вчера, 17 сентября.
Этим летом со здания Западно-Сибирской киностудии на улице Немировича-Данченко вывеска пропала — киностудию закрыли ещё в 2016 году, но знаменитые буквы сняли только спустя 2 года.
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Дарья Януш
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