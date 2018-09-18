Все красавицы из офиса: за победу в конкурсе офисных работниц борются 4 девушки из Новосибирска

Началось голосование за участниц международного конкурса красоты «Мисс Офис – 2018» с главным призом в 2 миллиона рублей: в числе претенденток на выход в финал оказались четыре девушки из Новосибирска.







Голосование проходит на сайте конкурса — оно стартовало 17 сентября и продлится до 7 октября. «Любой желающий сможет проголосовать за трёх полуфиналисток один раз в день», — рассказали организаторы конкурса.







Всего на выход в финал претендуют 100 красавиц из России, Казахстана, Грузии, Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии и Китая. Новосибирск на международном конкурсе представляют четыре девушки: Юлия Исаева, Ольга Озарчук, Дарья Казанина и Ольга Пергаева.







Ольге Озарчук 28 лет, она работает старшим менеджером отдела документации в транспортной компании ООО «Деловые линии».





«По жизни я победитель и боец, всего добиваюсь сама. В свободное от работы время занимаюсь фотографиями, я профессиональный фотограф. Десять лет занималась спортивными бальными танцами», — говорится в анкете девушки





Ранее Ольга Озарчук рассказывала корреспонденту НГС, что в случае победы осуществит свою давнюю мечту и на выигранные деньги откроет собственную фотостудию.





«А ещё я бы помогла своему младшему брату купить квартиру», — мечтает сотрудница «Деловых линий»









Ещё одна участница полуфинала, 22-летняя Юлия Исаева, работает в Сбербанке: она старший специалист отдела верификации подозрительных транзакций.





В анкете Юлии Исаевой говорится, что она окончила школу хореографии с красным дипломом, посвятила 8 лет актёрскому мастерству и обожает кататься на сноуборде







«Выигрыш я планирую потратить на покупку квартиры», — рассказывала ранее представительница Сбербанка









Также в полуфинале участвует 27-летняя Ольга Пергаева, которая недавно переехала в Новосибирск из Барнаула.





Она работает специалистом по документообороту в транспортно-логистической компании ООО «ТФМ-Оператор»





Корреспонденту НГС девушка рассказала, что это первый опыт её участия в каких-либо конкурсах: прийти на барнаульский кастинг «Мисс Офис – 2018» ей предложила знакомая. «Я не задумываясь сказала "да", даже <…> не зная, какой приз — просто мне стало очень интересно попробовать себя», — пояснила Ольга Пергаева.







По словам девушки, она увлекается йогой и изучением французского языка, а в случае победы на конкурсе планирует потратить выигранные деньги на путешествия и покупку квартиры в Новосибирске









Четвёртая конкурсантка из Новосибирска, 28-летняя Дарья Казанина, работает главным персональным менеджером в ВТБ. В анкете девушки говорится, что ради поставленной цели она свернёт горы.





«По характеру — боец, в душе мечтательная и романтичная. Несмотря на статичную работу, в моей жизни всегда есть место для творчества», — рассказала о себе конкурсантка





Ранее Дарья Казанина сообщала, что увлекается вокалом и танцами.





Если девушке достанется главный приз конкурса, то она предпочла бы вложить эти деньги в бизнес и путешествия









Организаторы конкурса уточнили, что результаты голосования будут недоступны в онлайн-режиме. «Один раз в неделю мы будем объявлять десятку лидеров голосования в алфавитном порядке. Таким образом участницы будут знать, насколько активна их поддержка и каковы шансы пройти в финал», — сообщается на сайте «Мисс Офис».





Окончательные результаты станут известны 8 октября. Всего в финал выйдут 30 участниц: 25 — по итогам голосования, ещё пять выберет оргкомитет. Победительница международного конкурса красоты получит главный приз — 2 миллиона рублей.