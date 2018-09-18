Все красавицы из офиса: за победу в конкурсе офисных работниц борются 4 девушки из Новосибирска
Началось голосование за участниц международного конкурса красоты «Мисс Офис – 2018» с главным призом в 2 миллиона рублей: в числе претенденток на выход в финал оказались четыре девушки из Новосибирска.
Голосование проходит на сайте конкурса — оно стартовало 17 сентября и продлится до 7 октября. «Любой желающий сможет проголосовать за трёх полуфиналисток один раз в день», — рассказали организаторы конкурса.
Всего на выход в финал претендуют 100 красавиц из России, Казахстана, Грузии, Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии и Китая. Новосибирск на международном конкурсе представляют четыре девушки: Юлия Исаева, Ольга Озарчук, Дарья Казанина и Ольга Пергаева.
Ольге Озарчук 28 лет, она работает старшим менеджером отдела документации в транспортной компании ООО «Деловые линии».
Ранее Ольга Озарчук рассказывала корреспонденту НГС, что в случае победы осуществит свою давнюю мечту и на выигранные деньги откроет собственную фотостудию.
Ещё одна участница полуфинала, 22-летняя Юлия Исаева, работает в Сбербанке: она старший специалист отдела верификации подозрительных транзакций.
Также в полуфинале участвует 27-летняя Ольга Пергаева, которая недавно переехала в Новосибирск из Барнаула.
Корреспонденту НГС девушка рассказала, что это первый опыт её участия в каких-либо конкурсах: прийти на барнаульский кастинг «Мисс Офис – 2018» ей предложила знакомая. «Я не задумываясь сказала "да", даже <…> не зная, какой приз — просто мне стало очень интересно попробовать себя», — пояснила Ольга Пергаева.
Четвёртая конкурсантка из Новосибирска, 28-летняя Дарья Казанина, работает главным персональным менеджером в ВТБ. В анкете девушки говорится, что ради поставленной цели она свернёт горы.
Ранее Дарья Казанина сообщала, что увлекается вокалом и танцами.
Организаторы конкурса уточнили, что результаты голосования будут недоступны в онлайн-режиме. «Один раз в неделю мы будем объявлять десятку лидеров голосования в алфавитном порядке. Таким образом участницы будут знать, насколько активна их поддержка и каковы шансы пройти в финал», — сообщается на сайте «Мисс Офис».
Окончательные результаты станут известны 8 октября. Всего в финал выйдут 30 участниц: 25 — по итогам голосования, ещё пять выберет оргкомитет. Победительница международного конкурса красоты получит главный приз — 2 миллиона рублей.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлены участницами конкурса
Видео youtube.com, канал Miss Office