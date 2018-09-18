Сибирячку отдали под суд за ложное сообщение о бомбе в Ленинском районе
Новосибирская полиция завершила расследование в отношении сибирячки, которую подозревают в ложном сообщении о минировании в Новосибирске.
Женщину подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасности гибели людей).
По информации пресс-службы областного МВД, инцидент произошёл 20 мая, когда сибирячка позвонила из своего дома в посёлке Двуречье в отделение полиции и сообщила о бомбе, заложенной в Ленинском районе Новосибирска.
«На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. В результате проверки информация не подтвердилась, каких-либо опасных предметов обнаружено не было», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Когда полицейские нашли и задержали подозреваемую, выяснилось, что раньше её уже привлекали у уголовной ответственности за похожие преступления — в январе и октябре 2017 года.
«За первый случай суд назначил ей 200 часов обязательных работ, а за второй — 1 год и 6 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе областного МВД.
Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения. За ложное сообщение о теракте сибирячке грозит наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей либо ограничения свободы на срок до 3 лет.
В сентябре прошлого года из-за сообщений о бомбах эвакуировали сразу несколько торговых центров, университетов и школ. О том, как город пережил массовые эвакуации, читайте в репортаже НГС.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова