Сибирячку отдали под суд за ложное сообщение о бомбе в Ленинском районе

Женщина уже не в первый раз ложно сообщила о минировании в городе

Новосибирская полиция завершила расследование в отношении сибирячки, которую подозревают в ложном сообщении о минировании в Новосибирске.







Женщину подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасности гибели людей).





По информации пресс-службы областного МВД, инцидент произошёл 20 мая, когда сибирячка позвонила из своего дома в посёлке Двуречье в отделение полиции и сообщила о бомбе, заложенной в Ленинском районе Новосибирска.





«На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. В результате проверки информация не подтвердилась, каких-либо опасных предметов обнаружено не было», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.





Когда полицейские нашли и задержали подозреваемую, выяснилось, что раньше её уже привлекали у уголовной ответственности за похожие преступления — в январе и октябре 2017 года.





«За первый случай суд назначил ей 200 часов обязательных работ, а за второй — 1 год и 6 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе областного МВД.





Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения. За ложное сообщение о теракте сибирячке грозит наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей либо ограничения свободы на срок до 3 лет.





В сентябре прошлого года из-за сообщений о бомбах эвакуировали сразу несколько торговых центров, университетов и школ. О том, как город пережил массовые эвакуации, читайте в репортаже НГС.

