Пожарные вывели два десятка человек из горящей многоэтажки на Лескова
Вечером 17 сентября в доме
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар случился в 22:20.
«Жилой дом в Октябрьском районе на улице Лескова. Пожар был обнаружен в 22:20, пожарные были на месте в 22:29. На момент прибытия шёл дым из квартиры на 16-м этаже. Открытое горение ликвидировано в 22:46, а полная ликвидация пожара в 23:18. На кухне огнём повреждены домашние вещи, отделка потолка и кухня закопчена по всей площади», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе областного МЧС.
По информации спасателей,
30 человек с нижних этажей вышли на улицу самостоятельно, ещё 18 человек пожарные спустили по лестнице с верхних этажей.
«С помощью спасательных устройств с квартиры на 16-м этаже спасено два человека», — уточнили в пресс-службе ведомства, добавив, что в пожаре никто не пострадал.
В тушении приняли участие 27 человек и 8 единиц техники.
Ночью 17 сентября в Первомайском районе Новосибирска загорелась квартира в пятиэтажном жилом доме — пожарные эвакуировали 23 человека, в том числе трёх детей.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова