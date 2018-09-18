Пожарные вывели два десятка человек из горящей многоэтажки на Лескова

Всего из высотки эвакуировались 50 человек
Всего из высотки эвакуировались 50 человек


Вечером 17 сентября в доме № 23 на улице Лескова в Октябрьском районе Новосибирска загорелась квартира в 25-этажном жилом доме — из подъезда эвакуировали 20 человек, в том числе 10 детей, ещё 30 вышли сами. 


По информации пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар случился в 22:20.


«Жилой дом в Октябрьском районе на улице Лескова. Пожар был обнаружен в 22:20, пожарные были на месте в 22:29. На момент прибытия шёл дым из квартиры на 16-м этаже. Открытое горение ликвидировано в 22:46, а полная ликвидация пожара в 23:18. На кухне огнём повреждены домашние вещи, отделка потолка и кухня закопчена по всей площади», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе областного МЧС.


По информации спасателей, 


30 человек с нижних этажей вышли на улицу самостоятельно, ещё 18 человек пожарные спустили по лестнице с верхних этажей. 


«С помощью спасательных устройств с квартиры на 16-м этаже спасено два человека», — уточнили в пресс-службе ведомства, добавив, что в пожаре никто не пострадал. 


В тушении приняли участие 27 человек и 8 единиц техники.


Ночью 17 сентября в Первомайском районе Новосибирска загорелась квартира в пятиэтажном жилом доме — пожарные эвакуировали 23 человека, в том числе трёх детей.

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