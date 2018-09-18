На Немировича-Данченко сбили пешехода: водитель объявлен в розыск

Сейчас в ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия

В Новосибирске объявили в розыск водителя, который сбил пешехода в Кировском районе Новосибирска и скрылся с места ДТП.







Авария случилась в 23:30 недалеко от перекрёстка с улицей Серафимовича.





«Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Немировича-Данченко со стороны улицы Костычева в сторону улицы Римского-Корсакова. В пути следования у дома 62 по улице Немировича-Данченко он совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков, добавив, что после происшествия водитель скрылся





По его словам, сбитый пешеход получил вывих ключицы и травму головы.





«Сейчас все экипажи ориентированы на поиск этого транспортного средства», — добавил Владислав Савченков.





Автоинспекторы ищут водителей, очевидцев аварий и видеозаписи с мест ДТП. Всех, кто был свидетелем случившегося, ГИБДД просит обратиться по телефонам 102 или 232–23–51.





В начале августа Госавтоинспекция объявляла в розыск двух водителей, которые сбили пешеходов на дорогах Новосибирска и скрылись с места ДТП.

