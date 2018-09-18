Нападающий «Сибири» стал лучшим новичком за неделю в КХЛ

В среднем нападающий проводил на льду 13 минут 33 секунды
В среднем нападающий проводил на льду 13 минут 33 секунды

Нападающий новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» 20-летний Никита Михайлов стал лучшим новичком второй недели турнира КХЛ.


Как сообщает сайт ХК «Сибирь», комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги — Чемпионата России сезона 2018/2019, на основе статистических показателей определила лауреатов второй недели турнира в четырёх номинациях. 


Комиссией были определены лучший нападающий, защитник, вратарь и новичок.


«Лучшим новичком признан нападающий Никита Михайлов ("Сибирь"), в трёх матчах забросивший три шайбы и отметившийся голевой передачей. 20-летний форвард забивал голы во всех поединках недели, а также не завершил ни один из них с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+1). В среднем Михайлов проводил на льду 13 минут 33 секунды», — сообщает сайт «Сибири».


14 сентября, в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ новосибирская «Сибирь» проиграла нижнекамскому «Нефтехимику» со счётом 3:4. Это стало шестым поражением подряд. После очередной неудачи руководство клуба решило сменить главного тренера: вместо Владимира Юрзинова клуб возглавил 50-летний белорусский специалист Александр Андриевский.

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