Нападающий «Сибири» стал лучшим новичком за неделю в КХЛ
Нападающий новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» 20-летний Никита Михайлов стал лучшим новичком второй недели турнира КХЛ.
Как сообщает сайт ХК «Сибирь», комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги — Чемпионата России сезона 2018/2019, на основе статистических показателей определила лауреатов второй недели турнира в четырёх номинациях.
Комиссией были определены лучший нападающий, защитник, вратарь и новичок.
«Лучшим новичком признан нападающий Никита Михайлов ("Сибирь"), в трёх матчах забросивший три шайбы и отметившийся голевой передачей. 20-летний форвард забивал голы во всех поединках недели, а также не завершил ни один из них с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+1). В среднем Михайлов проводил на льду 13 минут 33 секунды», — сообщает сайт «Сибири».
14 сентября, в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ новосибирская «Сибирь» проиграла нижнекамскому «Нефтехимику» со счётом 3:4. Это стало шестым поражением подряд. После очередной неудачи руководство клуба решило сменить главного тренера: вместо Владимира Юрзинова клуб возглавил 50-летний белорусский специалист Александр Андриевский.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, —присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Александр Сильченко
Фото vk.com/hcsibir1962