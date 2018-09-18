Мэр Локоть снялся в клипе, чтобы поездить на велосипеде вместо Camry

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть снялся в клипе, призывающем отказаться от поездок на автомобилях, — вместо служебной машины он выбрал велосипед.







Видео опубликовано на личной странице начальника департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анны Терешковой вечером 17 сентября.







В клипе Анатолий Локоть выходит из здания мэрии на Красном проспекте, 30 — к крыльцу со стороны улицы Щетинкина подъезжает служебная Toyota Camry, но мэр отказывается от поездки на машине, садится на велосипед и едет от крыльца мэрии в сторону улицы Серебренниковской.







Далее в клипе показана нарезка велопрогулок по улицам европейских городов, уже без Анатолия Локтя. Также в видео вошли кадры с массовых велопробегов от площади Пименова. Саундтрек к клипу — известная песня Bicycle Race британской рок-группы Queen.







Клип снят в рамках акции «Всемирный день без автомобиля», которая пройдет 22 сентября в Новосибирске. В этот день люди по всему миру на один день должны отказаться от поездок на личных автомобилях и выбрать в качестве альтернативы велосипед или общественный транспорт.







2 года назад НГС писал о том, что Анатолий Локоть совершил прыжок с парашютом на авиашоу в Мочище.

