Мэр Локоть снялся в клипе, чтобы поездить на велосипеде вместо Camry

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть снялся в клипе, призывающем отказаться от поездок на автомобилях, — вместо служебной машины он выбрал велосипед. 


Видео опубликовано на личной странице начальника департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анны Терешковой вечером 17 сентября. 


В клипе Анатолий Локоть выходит из здания мэрии на Красном проспекте, 30 — к крыльцу со стороны улицы Щетинкина подъезжает служебная Toyota Camry, но мэр отказывается от поездки на машине, садится на велосипед и едет от крыльца мэрии в сторону улицы Серебренниковской. 


Далее в клипе показана нарезка велопрогулок по улицам европейских городов, уже без Анатолия Локтя. Также в видео вошли кадры с массовых велопробегов от площади Пименова. Саундтрек к клипу — известная песня Bicycle Race британской рок-группы Queen. 


Клип снят в рамках акции «Всемирный день без автомобиля», которая пройдет 22 сентября в Новосибирске. В этот день люди по всему миру на один день должны отказаться от поездок на личных автомобилях и выбрать в качестве альтернативы велосипед или общественный транспорт.


2 года назад НГС писал о том, что Анатолий Локоть совершил прыжок с парашютом на авиашоу в Мочище

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