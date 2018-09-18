Напуганная салатом с кальмарами сибирячка побывала на заводе, где его делают

В таких контейнерах кальмары отправляются в магазины

На прошлой неделе читательница НГС Ирина купила в «Рыбном дне» рядом с домом салат с кальмарами, в котором обнаружила странные трубочки. Женщина приняла их за червяков, однако директор компании «Рыбный день» Дарья Бортникова заявила, что Ирина приняла за червячков часть репродуктивной системы кальмаров. «Это трубки, которые есть внутри тушки у мужских особей, они называются "сперматофоры". Их, действительно, можно принять за червячков», — рассказала Бортникова.





Чтобы покупательница смогла лично убедиться в этом, ее пригласили на завод «Рыбного дня». Переодевшись в спецодежду (производство полностью стерильное, и гостям, как и работникам, нужно надевать халат, чепчик и маску на лицо), сибирячка отправилась в коптильный цех. По словам работников «Рыбного дня», рыба коптится на натуральной щепе, а температура на складе соответствует стандартам.





По словам работников «Рыбного дня», рыба коптится на натуральной щепе

Побывала Ирина и там, где готовят напугавший ее салат из кальмаров. Сначала моллюсков варят в специальном европейском котле. После их охлаждают, а затем вручную чистят, готовят и раскладывают по контейнерам, в которых салаты отправляют в магазины.







Здесь же сибирячке показали и то, что она приняла за червяков; как она сама вспоминает, потому что увидела у них «черную головку». Но, как пояснили представители «Рыбного дня», это головка сперматофора, с помощью которой он прикрепляется к телу самки. По словам Ирины, на экскурсии она убедилась в том, что продукцию «Рыбного дня» можно покупать спокойно.





«Я видела, что этапы подготовки продукции на хорошем уровне, можно кушать. Современное оборудование, очистка, обработка, в общем очень понравилось, приятные впечатления. Хорошо, что побывала, теперь можно покупать со спокойной душой», — поделилась Ирина.







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