Кольцо встало: на площади Калинина собралась легендарная пробка

Коллапс спровоцировала маршрутка
Коллапс спровоцировала маршрутка

Вечером 17 сентября движение по площади Калинина в Заельцовском районе Новосибирска оказалось почти полностью парализовано — очевидцы сообщают, что причиной пробки стала маршрутка, попавшая в ДТП.


Согласно сервису Яндекс.Пробки, скорость движения по участку Красного проспекта от улицы Северная до площади Ленина не превышает 3 км/ч. 


Как сообщил очевидец Дмитрий Васильев, всё началось из-за попавшей в ДТП маршрутки. «До этого была пара мелких ДТП, но люди как-то на месте всё решали и разъезжались. Сейчас тут коллапс», — рассказал очевидец.



Скорость движения на всех проблемных участках не превышает 3 км/ч
Скорость движения на всех проблемных участках не превышает 3 км/ч


Движение также ограничено по улице Дуси Ковальчук от остановки «Университет путей сообщения» до остановки «Магазин "Уют"».


Днём 15 сентября на выезде из Новосибирска собралась длинная пробка — водителям оказалось сложно выехать с Хилокской. Длина пробки составляла около 5 километров.

Прочтений: 2384

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (12)12
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено