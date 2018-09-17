Кольцо встало: на площади Калинина собралась легендарная пробка

Коллапс спровоцировала маршрутка

Вечером 17 сентября движение по площади Калинина в Заельцовском районе Новосибирска оказалось почти полностью парализовано — очевидцы сообщают, что причиной пробки стала маршрутка, попавшая в ДТП.







Согласно сервису Яндекс.Пробки, скорость движения по участку Красного проспекта от улицы Северная до площади Ленина не превышает 3 км/ч.





Как сообщил очевидец Дмитрий Васильев, всё началось из-за попавшей в ДТП маршрутки. «До этого была пара мелких ДТП, но люди как-то на месте всё решали и разъезжались. Сейчас тут коллапс», — рассказал очевидец.









Скорость движения на всех проблемных участках не превышает 3 км/ч





Движение также ограничено по улице Дуси Ковальчук от остановки «Университет путей сообщения» до остановки «Магазин "Уют"».





Днём 15 сентября на выезде из Новосибирска собралась длинная пробка — водителям оказалось сложно выехать с Хилокской. Длина пробки составляла около 5 километров.

