К полуразрушенному «Металлисту» пригнали строительную технику

Сейчас вокруг здания лежит строительный мусор, оставшийся после попытки его снести





Днём 17 сентября к кинотеатру «Металлист» в Ленинском районе Новосибирска подогнали строительную технику — снос здания был приостановлен 2 августа по решению управления по госохране объектов культурного наследия.





Очевидец Денис Галкин прислал в редакцию НГС видео, на котором экскаватор работает с железными балками, выступающими из разрушенной крыши кинозала «Металлиста». «В Новосибирске продолжается самовольный снос объекта культурного наследия — кинотеатра "Металлист"», — написал Денис Галкин.









Утром понедельника начальник управления по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Александр Кошелев заявил, что никакие работы по сносу здания сейчас не ведутся — любые действия заморожены до принятия решения о статусе объекта. «В течение двух месяцев планируем провести государственную историко-культурную экспертизу о целесообразности включения здания кинотеатра "Металлист" в государственный реестр объектов культурного наследия», — рассказал Александр Кошелев.





На фотографии видна балка, которую пытается подцепить экскаватор





Участок со зданием принадлежит компании «Парк Победы». Директор по маркетингу и продажам ГК «Новый мир» (в которую входит «Парк Победы». — Д.З.) Андрей Чайкин отказался комментировать проводимые работы. «Добавить нечего к тому, что было сказано [на брифинге]», — сказал Андрей Чайкин.





Здание кинотеатра «Металлист» начали сносить 2 августа. За день до начала работ здание успели взять под охрану, но донести эту информацию до застройщика, запланировавшего на его месте жилой дом, чиновникам не удалось.





Через неделю собственник участка рассказал, что здание находится в аварийном состоянии, а часть здания не подлежит восстановлению и его демонтаж необходимо возобновить.