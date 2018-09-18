Заждались покупателя: названы микрорайоны Новосибирска с тысячами квартир в продаже

Микрорайон «Золотая Нива» в этом году опередил по числу вариантов «Родники»





Эксперты портала N1.RU проанализировали базу объявлений Новосибирска и выяснили, что лидерами по числу выставленных на продажу квартир оказались Затулинка, «Золотая Нива» и Плющихинский.





В каждом из микрорайонов сегодня продают более 1000 квартир, в том числе в Затулинском жилмассиве — 1300. Вместе они составляют 13% от всех вариантов города.







При этом Затулинка и Плющихинский лидируют второй год подряд, тогда как третье место в прошлом году занимал микрорайон «Родники» — сейчас он находится на втором месте из-за в два раза подскочившего числа вариантов на «Золотой Ниве».







По мнению руководителя пресс-службы N1.RU Анастасии Гринёвой, лидерство Затулинского жилмассива объясняется тем, что квартиры здесь продать немного сложнее, чем в других районах города, и их не успевают раскупать.







«С другой стороны, в этом микрорайоне достаточно большая доля студий, владельцы которых рано или поздно переезжают в более просторное жильё», — заметила она.







В начале года аналитики обнаружили дом, в котором одновременно продавали сразу сотню квартир, — НГС выяснил, почему там никто не хочет жить. А ещё раньше эксперты составили рейтинг микрорайонов Новосибирска — тихий центр неожиданно обогнали «Родники» и «Аэропорт».

