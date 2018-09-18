Прокуратура пришла с проверкой в магазин из-за скандала с незрячей покупательницей

Прокуратура Железнодорожного района начала проверку после инцидента с незрячей девушкой в магазине «Фасоль» на углу Урицкого и Октябрьской

Прокуратура Железнодорожного района начала проверку инцидента, который произошёл на прошлой неделе в продуктовом магазине «Фасоль» на улице Урицкого, 3, — на прошлой неделе НГС сообщал, что незрячую покупательницу вывели из магазина из-за того, что она пришла за покупками с собакой-поводырём.





«Пока проводится проверка. Прокомментируем позже. Мы ещё на место не выходили», — сообщила корреспонденту НГС старший помощник прокурора Железнодорожного района Мария Павлова.







Вместе с тем директор магазина Татьяна Новикова предоставила НГС видео с камер наблюдения, которое, по её мнению, доказывает, что девушку с собакой-поводырём из магазина никто не выгонял, а продавцы её обслужили и разговаривали вежливо. Звук камеры видеонаблюдения не фиксировали.







На ролике можно увидеть, как незрячая девушка с собакой зашла в магазин и работники торгового зала начали с ней о чём-то говорить. Чуть позже в разговор вмешалась одна из покупательниц возле кассы. Спутница незрячей девушки ушла вглубь магазина за молоком, а сама девушка осталась стоять с собакой у входа. После этого в зале появилась товаровед, которая тоже вступила в разговор с посетителями, пришедшими с собакой.











«Я хочу сказать, что никто её (незрячую девушку с собакой. — И.К.) и не выгонял, и не пытался это сделать, честно говоря. <…> Собачка, она без намордника была. Мы вот обратили внимание. А у нас продукты лежат низко. <…> Они (продавцы. — И.К.) к ней подошли, прям вот вижу: один, второй, третий… <…> Говорят [незрячей]: "Вы нам скажите, мы вам всё подадим, расскажем про товар". И никто ей не нагрубил. <…> Девочки мои с ней разговаривают мило очень даже», — рассказала директор магазина.







Ранее Татьяна Новикова говорила, что работники магазина объяснили девушке с собакой-поводырём, что в зал с собакой нельзя, и предложили оставить её на парковке для велосипедов снаружи.