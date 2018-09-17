«Мише очень плохо»: новосибирскому мальчику с редкой и опасной болезнью решили помочь в Москве

Миша сейчас в больнице — его состояние резко ухудшилось, так что семья переживает, как пройдёт перелёт в Москву на лечение. На фото Миша и его отец Анатолий Смазнов
Миша сейчас в больнице — его состояние резко ухудшилось, так что семья переживает, как пройдёт перелёт в Москву на лечение. На фото Миша и его отец Анатолий Смазнов

Пятилетний Миша Смазнов с редкими неврологической и генетической болезнями получил квоту на лечение в московском институте педиатрии — ранее его семья пыталась добиться получения лекарств в родном Новосибирске.


Приглашение из московского института педиатрии имени академика Вельтищева Минздрава России семья Миши Смазнова получила сегодня, рассказала корреспонденту НГС мать мальчика Анна Мальченко. В письме сказано, что мальчику с нарколепсией нужно приехать на иммунотерапию 4 октября.


Об истории Миши Смазнова НГС подробно писал на прошлой неделе: пятилетний мальчик очень сильно устаёт, много спит, а в его мозге — опухоли. Мишина семья обошла врачей не только в Новосибирске, но и в Москве, чтобы выяснить диагноз и получить лечение. В феврале 2018 года его уже лечили новосибирские медики, и в августе он должен пройти повторное лечение. Но в сентябре консилиум врачей отказал ему в лекарстве.


По словам Анны Мальченко, 12 сентября состояние Миши сильно ухудшилось — настолько, что она стала переживать за перелёт в Москву.


«В среду Мише стало очень плохо, и пришлось вызвать скорую помощь, и мы приехали сюда [в неврологический стационар]. 


Настолько плохо, что идёт по 10 приступов в сутки, и ребёнку уже три раза делали укол гормоном, чтобы это остановить. Приступы продолжают до сих пор идти», — объяснила мать Миши.


Она подчеркнула, что до и после публикации материала ей ещё не пришёл ответ из министерства здравоохранения и прокуратуры. Хотя ранее в обоих ведомствах корреспонденту НГС подтвердили, что рассматривают обращение Анны Мальченко.


Читайте также:


Год назад жительнице Новосибирска Валентине Титовой с редким заболеванием крови удалось отсудить у чиновников дорогие таблетки. Одна упаковка лекарства стоит 4 тысячи евро — женщина чуть не умерла, когда ей дали более дешёвый препарат.

Прочтений: 2561

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено