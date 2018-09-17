«Мише очень плохо»: новосибирскому мальчику с редкой и опасной болезнью решили помочь в Москве

Миша сейчас в больнице — его состояние резко ухудшилось, так что семья переживает, как пройдёт перелёт в Москву на лечение. На фото Миша и его отец Анатолий Смазнов

Пятилетний Миша Смазнов с редкими неврологической и генетической болезнями получил квоту на лечение в московском институте педиатрии — ранее его семья пыталась добиться получения лекарств в родном Новосибирске.







Приглашение из московского института педиатрии имени академика Вельтищева Минздрава России семья Миши Смазнова получила сегодня, рассказала корреспонденту НГС мать мальчика Анна Мальченко. В письме сказано, что мальчику с нарколепсией нужно приехать на иммунотерапию 4 октября.







Об истории Миши Смазнова НГС подробно писал на прошлой неделе: пятилетний мальчик очень сильно устаёт, много спит, а в его мозге — опухоли. Мишина семья обошла врачей не только в Новосибирске, но и в Москве, чтобы выяснить диагноз и получить лечение. В феврале 2018 года его уже лечили новосибирские медики, и в августе он должен пройти повторное лечение. Но в сентябре консилиум врачей отказал ему в лекарстве.







По словам Анны Мальченко, 12 сентября состояние Миши сильно ухудшилось — настолько, что она стала переживать за перелёт в Москву.







«В среду Мише стало очень плохо, и пришлось вызвать скорую помощь, и мы приехали сюда [в неврологический стационар].





Настолько плохо, что идёт по 10 приступов в сутки, и ребёнку уже три раза делали укол гормоном, чтобы это остановить. Приступы продолжают до сих пор идти», — объяснила мать Миши.







Она подчеркнула, что до и после публикации материала ей ещё не пришёл ответ из министерства здравоохранения и прокуратуры. Хотя ранее в обоих ведомствах корреспонденту НГС подтвердили, что рассматривают обращение Анны Мальченко.







Читайте также:







Год назад жительнице Новосибирска Валентине Титовой с редким заболеванием крови удалось отсудить у чиновников дорогие таблетки. Одна упаковка лекарства стоит 4 тысячи евро — женщина чуть не умерла, когда ей дали более дешёвый препарат.

