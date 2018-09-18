Новосибирец добрался до самого жаркого места планеты и встретил там девушек со шрамами

В долине Данакиль всегда стоит жара выше 30 градусов
В долине Данакиль всегда стоит жара выше 30 градусов


Путешественник из Новосибирска, организатор кругосветной экспедиции «Мир наш» Алексей Камерзанов спустился к кратеру Даллол в пустыне Данакиль в Эфиопии — ему и его спутникам пришлось ехать через солёное озеро и идти по кислоте, чтобы добраться туда.


«Долина Данакиль, она же впадина, считается самым жарким местом на Земле, если считать по среднегодовой температуре — круглый год здесь стоит температура +35...+50. Мы были в городке Мэкэле, за несколько часов упали до уровня моря, временами опускались даже ниже уровня моря — минус 117 метров. Дорога туда идёт через огромное солёное озеро, на самом деле это высохшая соль, которая когда-то была солью моря. Абсолютно плоская поверхность, на ней собирается, несмотря на жару, дождевая вода. По пятисантиметровому слою воды едешь минут 30–40 на машине», — рассказал корреспонденту НГС Алексей Камерзанов. 


Путешественник отметил, что рядом с Далолом надо быть осторожным: из-под земли выходят серные газы, превращаясь в серную кислоту — при вдохе газов, человек ощущает удушье, а местами идти нужно аккуратно, чтобы не вступить в кислоту.


Местные племена украшают тела шрамами и пирсингом 
Местные племена украшают тела шрамами и пирсингом 


После этого новосибирец отправился в долину реки Омо, где познакомился с местными племенами мурси и хамер — путешественника поразили наряды и украшения местных жителей.


«Девушки в период взросления прорезают губу и вставляют туда маленькую глиняную тарелочку. Потом она увеличивается, со временем тарелка становится достаточно большой. Чем больше тарелка, тем красивее считается женщина. Также они себя украшают своеобразными шрамами: надрезают кожу, кладут личинки насекомых или грязь, кожа зарастает, образуют большой рубец. У многих мужчин и женщин целые картины из шрамов», — объяснил Алексей Камерзанов.


Местное население зарабатывает фотографиями с туристами
Местное население зарабатывает фотографиями с туристами


Повседневный наряд детей в племенах Эфиопии
Повседневный наряд детей в племенах Эфиопии


В мае участники экспедиции «Мир наш» сняли мираж в египетской пустыне — путешественники собирались искупаться в озере, но оно оказалось миражом.

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