Сто тонн на колёсах: энергетики везут через весь Новосибирск огромную деталь для ТЭЦ

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Оборудование массой более 100 тонн повезут на специальном трале

Сегодня утром, 18 сентября, теплоэнергетики «Сибирской генерирующей компании» везут с завода «ЭЛСИБ» на ТЭЦ-4 огромный статор — оборудование весом 118 тонн доставят из Кировского района в Калининский.





Погрузка оборудования для ТЭЦ-4 заняла несколько часов. На заводе статор модернизировали: внесённые изменения позволят увеличить мощность турбогенератора теплоэлектростанции.





«Этот узел называется статор турбогенератора. Это статический элемент турбогенератора. <…> Мы провели достаточно серьёзную работу по капитальному ремонту роторов машин для новосибирской ТЭЦ-3, ТЭЦ-4. <…> Мы выполнили не только капитальный ремонт статора, но и модернизацию, с повышением мощности. <…> После такого ремонта эта машина имеет увеличенную мощность, и я думаю, ещё лет 20–25 её можно использовать на ТЭЦ-4. Раньше мощность была 100 мегаватт, а сейчас повысили до 120 мегаватт. Вся работа заняла полгода. <…> В Новосибирске такой работы ещё не было», — рассказал сегодня генеральный директор завода «ЭЛСИБ» Дмитрий Безмельницын.





Статор грузят на платформу — ему предстоит проехать из Кировского района Новосибирска в Калининский





По данным приложения Яндекс.Пробки, в 12:30 уровень пробок в городе составлял 4 балла. Ощутимый затор растянулся на улицах Петухова и Троллейной. Скорость движения автомобилей в потоке не превышала 7 км/ч.









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13:05

На вопрос корреспондента НГС: «Почему оборудование везут днём, а не ночью?» — в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» пояснили, что статор нужно везти очень бережно и аккуратно.



Сейчас колонна повернула на улицу Мира. Вероятнее всего, трал поедет по Бугринскому мосту.





Фото Александра Ощепкова





12:55

Сейчас трал везёт оборудование для ТЭЦ-4 по улице Сибиряков-Гвардейцев в сторону площади Маркса. Видимо, энергетики решили объехать пробку, которая собралась на Петухова.





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





12:48

Погрузка статора для турбогенератора началась в 8:00 и заняла больше трёх часов.





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова



