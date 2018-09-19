На стене возле цирка появился огромный кит с Новосибирском на спине

Огромного кита изобразили несущим на спине Новосибирск с его основными достопримечательностями

В Новосибирске появились новые граффити с городской символикой — их сделали к открытию магазина «Рыбный день» на Нарымской, 19.







Как рассказал куратор проекта, художник новосибирской команды «Такнадо!» Иван Ягода, на работу от разработки эскиза до реализации ушло около месяца — сами граффити нарисовали за две недели.







«Мы <…> обратились к разным образам рыбок, один из образов понравился — это Чудо-юдо Рыба-кит, которая была упомянута в сказке [о Коньке-горбунке], — рассказал Ягода корреспонденту НГС. — Мы решили сделать немного современную, индустриальную интерпретацию с городом Новосибирском на хребте».







Граффити состоят из двух частей: огромного кита на фасаде пристройки жилого дома и картины на стене фруктового киоска рядом с ней





На граффити художники отразили основные городские символы: башни Технопарка, здания театров, «Бэтмена» и «шарик», новый мост. Площадь граффити — порядка 130 кв. м, это одна из самых больших работ команды «Такнадо!» в Новосибирске, рассказал куратор проекта, отметив, что такие площади — пока редкость для города.







Художник Игорь Швец признался, что закончить работу быстрее помешала погода





Огромного кита и карпов на бетонной отмостке рисовали водоэмульсионной краской и краской из баллонов, всего их ушло около сотни. Художник Игорь Швец, реализовавший эскиз, заметил, что самым сложным в работе при этом оказались не масштабы, а погодные условия — в городе было достаточно холодно и дождливо.







Как объяснил представитель компании «Рыбный день» Митя Морозов, они просто использовали возможность подарить городу новую достопримечательность.





«Мы хотели, чтобы людям было приятно посмотреть: не налепить очередной рекламный баннер, а сделать достопримечательность, на фоне которой можно будет делать классные селфи», — подчеркнул он.







В сети магазинов уточнили, что открытие нового магазина назначено на 22 сентября. При этом ближайший «Рыбный день», который находится всего в 200 м, продолжит работать в штатном режиме.





На прошлой неделе в Новосибирске появились ещё одни граффити от группы «Такнадо!» — Иван Ягода нарисовал «тусовочных соболей» во дворе на улице Коммунистической.

