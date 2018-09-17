Денис Иванов разрешит открывать рестораны Beerman за пределами Новосибирска

Beerman станет первой концепцией Дениса Иванова, для которой компания предложит франшизу





Ресторанная компания известного новосибирского ресторатора Дениса Иванова собирается уже этой осенью начать продажу франшизы для своей сети пивных ресторанов Beerman. Ресторатор предлагает право работать под своим брендом впервые.







О том, что Денис Иванов планирует начать продажу франшизы, корреспонденту НГС рассказал источник на ресторанном рынке. Сам Денис Иванов подтвердил наличие таких планов, но уточнил, что окончательно все условия франчайзингового пакета пока не утверждены.





По концепции Beerman — это пивные рестораны с интернациональным меню





Тем не менее, по словам ресторатора, базовые условия будущей франшизы выглядят следующим образом: паушальный взнос (то есть единовременный платёж за право начать работать под брендом) составит 30 000 евро, роялти — 6% от оборота. Минимальные инвестиции в новое заведение в компании оценивают в 60 миллионов рублей. По оценкам специалистов компании, вернуть вложенные средства можно будет через 36 месяцев. То есть ресторан должен приносить 1,73 миллиона рублей прибыли ежемесячно.





Вторым заведением сети стал ресторан с упором на пельмени





Компания Дениса Иванова создана 15 лет назад, но до сих пор развивалась без франчайзинга — все её заведения, включая три ресторана в Москве, открыты самостоятельно. «К нам регулярно обращаются предприниматели, которые хотели бы открыть заведение нашей концепции. И мы решили, наконец, сформировать для таких партнеров четкие условия», — говорит Иванов. При этом ресторатор подчеркивает, что его компания собирается тщательно отбирать потенциальных партнеров и, в принципе, не планирует делать франчайзинг своим основным инструментом развития.





Интерьер каждого заведения немного отличается за счет повторяющихся элементов, используемых только в этом ресторане сети. На фото — часть интерьера Beerman&Пицца





Первый пивной ресторан под названием Beerman&Grill открылся в гостинице «Новосибирск» (сейчас Marins Park Hotel) в 2007 году. В 2009 году Иванов открыл заведение под названием Beerman&Пельмени. И с тех пор каждый следующий проект под брендом Beerman имел какие-то индивидуальные особенности в интерьере и кухне. Рестораны также отличаются вторым словом в названии.







Новосибирские ресторанные компании используют франшизу для расширения бизнеса уже давно. Наибольшего успеха на этом поприще добились сети «Шашлыкоff», у которой сейчас уже больше 60 заведений, почти половина из которых открыта по франчайзингу. У сети «Перчини» сейчас 49 ресторанов, 21 из которых принадлежат партнерам-франчайзи. Иногда франшиза вообще оказывается основным инструментом развития. Так, у сети микрокофеен «Бодрый день» только 15 собственных точек, а остальные более чем 150 под этим брендом принадлежат партнёрам.





О запуске собственной программы франчайзинга в этом месяце также заявила сеть кофеен-кондитерских Kuzina.