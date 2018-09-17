На Фрунзе столкнулись четыре иномарки: на месте работают врачи скорой помощи

Сейчас на месте аварии работают врачи и сотрудники ГИБДД
Сейчас на месте аварии работают врачи и сотрудники ГИБДД

Днём 17 сентября на улице Фрунзе в Дзержинском районе Новосибирска столкнулись четыре автомобиля — на месте работают врачи скорой помощи.


Авария случилась около 15:30 недалеко от остановки «Школа №96».


«Honda CR-V и Nissan стояли припаркованные. Toyota Altezza двигалась по Фрунзе со стороны Кошурникова в сторону Селезнёва на зеленый сигнал светофора. Toyota Avensis двигался навстречу со стороны Селезнёва в сторону Кошурникова и на светофоре совершал разворот. При совершении разворота не пропустил автомобиль Toyota Altezza, которая сталкивается сначала с Avensis передней частью, потом задней частью. Потом Avensis крутит и разворачивает поперёк дороги. Altezza от удара с Avensis заносит заднюю часть, и задней частью бьёт Nissan. А Nissan бьёт Honda CR-V», — описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас». 


По информации аваркомов, в аварии сошлись четыре автомобиля
По информации аваркомов, в аварии сошлись четыре автомобиля


По словам аваркомов, в столкновении пострадали два человека, которые находились в автомобиле Altezza.


«Водитель — парень и девушка — пассажир. У девушки подозрение на перелом ребер, молодой человек ударился плечом и головой. Поедут в больницу», — добавили в «Автоспасе».


Предварительно в ДТП пострадали два человека
Предварительно в ДТП пострадали два человека


После публикации в ГИБДД сообщили, что в аварии получили травму 23-летний водитель и 21-летний пассажир автомобиля.


«Автомобиль Toyota Avensis двигался со стороны Ипподромской в сторону Кошурникова по улице Фрунзе. У дома №226/1 совершая разворот водитель Avensis 1973 года рождения столкнулся с автомобилем Altezza, который двигался во встречном направлении со стороны Кошурникова в сторону Ипподромской. В результате ДТП 23-летний водитель и 21-летний пассажир обратились за медицинской помощью. Также после этого автомобиль Avensis столкнулся с припаркованными Honda CR-V и Nissan, которые стояли при движении в сторону Ипподромской», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.


Ранее стало известно, что новосибирская Госавтоинспекция объявила в розыск водителя, который ушёл с места аварии на Ключ-Камышенском плато.

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