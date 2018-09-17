В Новосибирске насчитали 287 машин на 1000 человек

В России на тысячу жителей приходится 297 машин

Обеспеченность легковыми автомобилями в целом по России составила 297 единиц на тысячу жителей, подсчитали аналитики агентства «Автостат». В Новосибирске этот показатель оказался ненамного меньше.







«Обеспеченность в Новосибирске составляет 287 машин на тысячу жителей. И это число растет, так как растет сам парк автомобилей», — рассказал НГС руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.





Автомобилизация в нашем регионе практически догоняет показатели Москвы — там зафиксировано 298 машин на 1000 жителей. В Подмосковье и Санкт-Петербурге показатели существенно выше — 355 и 321 авто. Самая высокая обеспеченность автомобилями отмечена в Карелии — 357 авто на 1000 жителей. Самая низкая зафиксирована в Чечне — 142 автомобиля.





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