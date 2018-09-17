Завод рядом с «Речным вокзалом» остался без куска стены

На прошлой неделе возле здания очевидцы заметили забор
На прошлой неделе возле здания очевидцы заметили забор

Одно из зданий завода «Электросигнал» на улице Зыряновской в Октябрьском районе Новосибирска лишилось части стены.


Козырьки у заводской ограды над тротуаром по Зыряновской появились в конце прошлой недели, рассказал корреспонденту НГС очевидец. Но ещё в минувшую пятницу, 14 сентября, стены здания оставались целыми. 


Сегодня на месте прохожие заметили рабочих, а одно из зданий завода начали разбирать. 


В приёмной завода корреспонденту НГС сообщили, что информацией владеет исполняющий обязанности председателя совета директоров Сергей Голиков. Однако Голиков в течение дня не отвечал на звонки корреспондента НГС. «Я ничем помочь не могу. Только он в курсе», — сообщили в приёмной.


Здание частично разрушено со стороны улицы Зыряновской
Здание частично разрушено со стороны улицы Зыряновской


История предприятия начинается с 1941 года, когда в Новосибирск был эвакуирован Воронежский радиозавод «Электросигнал». Сейчас ОАО «Завод Электросигнал» разрабатывает и выпускает радиостанции для авиации, военно-морского флота, железных дорог и правоохранительных органов. 


В сентябре 2016 года НГС выпускал материал с историческими фотографиями Октябрьского района — в подборку вошли и старые фотографии завода «Электросигнал».

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