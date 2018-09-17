Шесть лет на двоих: суд отправил в колонию виновников гибели маленьких братьев в яме

Денис Титенко получил три года лишения свободы
Денис Титенко получил три года лишения свободы

Сегодня, 17 сентября, в Колыванском районе Новосибирской области завершился суд по делу о гибели двоих детей в яме с водой — коммунальщики, не огородившие котлован, получили реальные сроки в колонии-поселении.


Экс-директору МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани Андрею Терентьеву предстоит провести там 3 года 2 месяца. Кроме того, после выхода на свободу ему будет запрещено в течение года занимать должности в муниципальных организациях. Бывший мастер этого предприятия Денис Титенко получил три года лишения свободы. После того как он выйдет из колонии-поселения, ему ещё год нельзя будет занимать должности, связанные с выполнением ремонтных работ.


По версии следствия, в ноябре 2017 года из-за порыва водопровода на улице Советской в Колывани работники МУП «Коммунальное хозяйство» вырыли котлован. Когда работы завершились, рабочие не закопали и не огородили яму. 2 февраля 2018 года мимо неё из детского сада шли 6-летний и 11-летний братья. Они упали в котлован, не смогли выбраться и утонули.


Гибель детей вызвала массовые протесты в посёлке. Вскоре после митинга, 5 февраля, о своей отставке объявил глава администрации рабочего посёлка Алексей Дорофеев. А 16 февраля в отставку по собственному желанию ушёл глава Колыванского района Виктор Аверин.


Андрею Терентьеву предстоит провести в колонии-поселении 3 года 2 месяца
Андрею Терентьеву предстоит провести в колонии-поселении 3 года 2 месяца


Корреспонденты НГС вели онлайн-репортаж из зала суда. Приговор в законную силу пока не вступил.

Прочтений: 5865

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (25)25
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено