Шесть лет на двоих: суд отправил в колонию виновников гибели маленьких братьев в яме

Денис Титенко получил три года лишения свободы

Сегодня, 17 сентября, в Колыванском районе Новосибирской области завершился суд по делу о гибели двоих детей в яме с водой — коммунальщики, не огородившие котлован, получили реальные сроки в колонии-поселении.







Экс-директору МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани Андрею Терентьеву предстоит провести там 3 года 2 месяца. Кроме того, после выхода на свободу ему будет запрещено в течение года занимать должности в муниципальных организациях. Бывший мастер этого предприятия Денис Титенко получил три года лишения свободы. После того как он выйдет из колонии-поселения, ему ещё год нельзя будет занимать должности, связанные с выполнением ремонтных работ.







По версии следствия, в ноябре 2017 года из-за порыва водопровода на улице Советской в Колывани работники МУП «Коммунальное хозяйство» вырыли котлован. Когда работы завершились, рабочие не закопали и не огородили яму. 2 февраля 2018 года мимо неё из детского сада шли 6-летний и 11-летний братья. Они упали в котлован, не смогли выбраться и утонули.







Гибель детей вызвала массовые протесты в посёлке. Вскоре после митинга, 5 февраля, о своей отставке объявил глава администрации рабочего посёлка Алексей Дорофеев. А 16 февраля в отставку по собственному желанию ушёл глава Колыванского района Виктор Аверин.







Андрею Терентьеву предстоит провести в колонии-поселении 3 года 2 месяца





Корреспонденты НГС вели онлайн-репортаж из зала суда. Приговор в законную силу пока не вступил.