Чудище обское: новосибирец вытащил из моря 14-килограммовую рыбу
Новосибирский рыбак Андрей Сергеев поймал в Обском водохранилище рыбу весом 14,2 килограмма — такой улов он называет личным рекордом.
Сазан весом 14,2 килограмма попался на крючок в районе села Спирино в Ордынском районе Новосибирской области — это было утром 16 сентября, рассказал корреспонденту НГС рыбак Андрей Сергеев.
«Здесь был [рыболовный] фестиваль, соревнования “Золотая осень” — поймали в рамках фестиваля», — объяснил он.
По словам Сергеева, он рыбачил с лодки вместе с напарником Алексеем Мальиным — ловили спиннингом. Сазана вытаскивать было очень тяжело, признал рыбак.
Для Андрея Сергеева это оказался самый большой сазан в жизни — до этого ему удалось поймать такую рыбу весом 4,5 килограмма. Рыбаки решили не отпускать сазана обратно в воду.
«Большую не отпускаем обычно. А кильку нет смысла домой везти», — добавил сибиряк.
В сентябре ещё один рыбак из Новосибирска, Михаил Жаров, рассказал НГС о невероятном улове — он поймал в Оби щуку весом 10,2 килограмма. Огромную рыбу рыбак искал двое суток.
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Мария Морсина
Фото предоставлено Андреем Сергеевым