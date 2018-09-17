Чудище обское: новосибирец вытащил из моря 14-килограммовую рыбу

Сазан оказался самым большим за всю «карьеру» рыбака Андрея Сергеева
Сазан оказался самым большим за всю «карьеру» рыбака Андрея Сергеева

Новосибирский рыбак Андрей Сергеев поймал в Обском водохранилище рыбу весом 14,2 килограмма — такой улов он называет личным рекордом.


Сазан весом 14,2 килограмма попался на крючок в районе села Спирино в Ордынском районе Новосибирской области — это было утром 16 сентября, рассказал корреспонденту НГС рыбак Андрей Сергеев.


«Здесь был [рыболовный] фестиваль, соревнования “Золотая осень” — поймали в рамках фестиваля», — объяснил он.


По словам Сергеева, он рыбачил с лодки вместе с напарником Алексеем Мальиным — ловили спиннингом. Сазана вытаскивать было очень тяжело, признал рыбак.


Для Андрея Сергеева это оказался самый большой сазан в жизни — до этого ему удалось поймать такую рыбу весом 4,5 килограмма. Рыбаки решили не отпускать сазана обратно в воду.


«Большую не отпускаем обычно. А кильку нет смысла домой везти», — добавил сибиряк.


В сентябре ещё один рыбак из Новосибирска, Михаил Жаров, рассказал НГС о невероятном улове — он поймал в Оби щуку весом 10,2 килограмма. Огромную рыбу рыбак искал двое суток.

Прочтений: 6175

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (29)29
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено