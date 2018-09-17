Чудище обское: новосибирец вытащил из моря 14-килограммовую рыбу

Сазан оказался самым большим за всю «карьеру» рыбака Андрея Сергеева

Новосибирский рыбак Андрей Сергеев поймал в Обском водохранилище рыбу весом 14,2 килограмма — такой улов он называет личным рекордом.







Сазан весом 14,2 килограмма попался на крючок в районе села Спирино в Ордынском районе Новосибирской области — это было утром 16 сентября, рассказал корреспонденту НГС рыбак Андрей Сергеев.







«Здесь был [рыболовный] фестиваль, соревнования “Золотая осень” — поймали в рамках фестиваля», — объяснил он.







По словам Сергеева, он рыбачил с лодки вместе с напарником Алексеем Мальиным — ловили спиннингом. Сазана вытаскивать было очень тяжело, признал рыбак.







Для Андрея Сергеева это оказался самый большой сазан в жизни — до этого ему удалось поймать такую рыбу весом 4,5 килограмма. Рыбаки решили не отпускать сазана обратно в воду.







«Большую не отпускаем обычно. А кильку нет смысла домой везти», — добавил сибиряк.







В сентябре ещё один рыбак из Новосибирска, Михаил Жаров, рассказал НГС о невероятном улове — он поймал в Оби щуку весом 10,2 килограмма. Огромную рыбу рыбак искал двое суток.

