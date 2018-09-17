Дожди взяли паузу: в Новосибирск придёт потепление
Синоптики составили прогноз погоды на ближайшие три дня в Новосибирске — ожидается без осадков.
«Вчера прошёл холодный атмосферный фронт, произошло понижение температуры. Сейчас осадки прекратились с ростом атмосферного давления в тылу этого холодного фронта. С ростом атмосферного давления над нами распространяется обширный антициклон — ясная безоблачная погода, без осадков, без ветра практически и низкие ночные температуры», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова
По прогнозу синоптиков, с 18 по 20 сентября в Новосибирске дождя не будет. 18 сентября ветер будет дуть северо-западный, 19 сентября — юго-восточный, 20-го — южный.
«Ветер будет несильный — 2–8 м/с, 20-го только днём местами порывы до 13 м/с», — уточнила Марина Виноградова. А вместе с направлением ветра будет меняться и температура — она постепенно будет повышаться.
Ближайшей ночью будет 0 … +2 градуса, 19 сентября: от +1 до +3 градусов, 20 сентября: от +3 до +5 градусов.
Завтра днём воздух прогреется до +11 … +13 градусов, послезавтра — до +14 … +16 градусов, а в четверг до +17 … +19 градусов.
На конец этой неделе власти Новосибирска запланировали начало отопительного сезона.
Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова