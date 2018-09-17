У дороги в Октябрьском районе поставили высокий бордюр — он заблокировал проезд во двор

Бордюр перекрыл въезд на территорию Военного городка
Бордюр перекрыл въезд на территорию Военного городка

На днях рабочие установили бордюр вдоль улицы Василия Старощука в Октябрьском районе Новосибирска — высокий бордюр перегородил въезд во дворы на территории Военного городка.


Информацией об установленном бордюре с редакцией НГС поделилась местная жительница Светлана.


«В военном городке по проезду Василия Старощука напротив музея "Россия — моя история", к домам [на территории Военного городка] № 429, 437, 95, 96, 56, 57, 58 нет проезда: вкопали поребрик. Говорят, что это сделали ДЭУ № 1. Это дорога к домам. Объяснили, что поребрик установили для того, чтобы вода стекала вниз по дороге (ливнёвок нет). Есть дорога в объезд, по территории Военного городка, но там ямы по полметра», — написала в редакцию НГС читательница Светлана, прикрепив к своему сообщению несколько фотографий.


На схеме показано место установки бордюра
На схеме показано место установки бордюра


По её словам, поребрики установили в субботу, 15 сентября, а высота бордюра не позволяет машинам проехать. 


Легковые автомобили с маленьким дорожным просветом пересечь высокий бордюр не смогут
Легковые автомобили с маленьким дорожным просветом пересечь высокий бордюр не смогут


Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы узнать, почему установленный бордюр перекрыл внутриквартальный проезд и как жителям Военного городка попадать к своим домам.


В июле на улице Гоголя в центре Новосибирска дорожники уложили асфальт вокруг стоящих автомобилей.

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