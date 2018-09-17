У дороги в Октябрьском районе поставили высокий бордюр — он заблокировал проезд во двор
На днях рабочие установили бордюр вдоль улицы Василия Старощука в Октябрьском районе Новосибирска — высокий бордюр перегородил въезд во дворы на территории Военного городка.
Информацией об установленном бордюре с редакцией НГС поделилась местная жительница Светлана.
«В военном городке по проезду Василия Старощука напротив музея "Россия — моя история", к домам [на территории Военного городка]
По её словам, поребрики установили в субботу, 15 сентября, а высота бордюра не позволяет машинам проехать.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы узнать, почему установленный бордюр перекрыл внутриквартальный проезд и как жителям Военного городка попадать к своим домам.
В июле на улице Гоголя в центре Новосибирска дорожники уложили асфальт вокруг стоящих автомобилей.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено читательницей Светланой (1, 3), схема 2ГИС (2)