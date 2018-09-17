«Если голова на месте, спасаем»: врач рассказал о реанимации пострадавших в ДТП





Если у пострадавшего в ДТП исчез пульс и остановилось дыхание, как вернуть его к жизни?







Больной вопрос с искусственным дыханием







Сердечно-лёгочная реанимация в первую очередь ассоциируется с дыханием рот в рот. В фильмах его обычно делают молодой блондинке, которая оживает поспешно и с восторгом.







В реальности же дыхание рот в рот кажется процедурой неприятной и заставляет многих вообще отказаться от реанимации. Как оказалось, искусственное дыхание и не обязательно.







— Медики делают его с помощью специальных приспособлений, — говорит врач-реаниматолог скорой помощи Павел Лаврентьев. — У водителя в аптечке есть пародия на такое приспособление, по сути, абсолютно бесполезное. Главный риск: заразиться от пострадавшего инфекционным заболеванием. Поэтому при реанимации незнакомых людей искусственное дыхание не делают: только непрямой массаж сердца.







Насколько это плохо для пострадавшего? Конечно, это не здорово. Но сама по себе компрессия грудной клетки приводит к небольшой вентиляции легких, что позволяет избежать повреждения мозга.











Проверяем пульс







Перед и во время реанимации важно контролировать наличие пульса. Это делается двумя пальцами, указательным и средним, которые прикладывают к левой и правой стороне шеи около сонной артерии.







— Зажимать шею с двух сторон одновременно не нужно: вы перекроете кровоток к мозгу, если человек всё-таки жив, — говорит наш эксперт.







Кстати, единственной причиной для отказа от непрямого массажа сердца при клинической смерти являются травмы, несовместимые с жизнью. Что это такое?







— Декапитация, то есть отсутствие головы, — говорит Павел. — Для простого человека этого критерия достаточно, и если голова на месте, мы пытаемся спасти пострадавшего.







Упор в центр груди ладонями, качаем прямыми руками





Правильно располагаем руки







В нижней части грудины по центру есть так называемый мечевидный отросток: от него мы отступаем ширину двух пальцев и упираемся в центр груди тыльной частью одной ладони. Вторую кладем поверх. Компрессии делаются прямыми руками, а сила прикладывается строго вертикально.







Соизмеряем силу







Грудную клетку нужно продавливать на 3–4 сантиметра, то есть весьма ощутимо. Но усилие должно быть пропорционально комплекции пострадавшего: если это ребенок или субтильный человек, не переусердствуйте.







Готовимся к нагрузкам







Мы попробовали «откачать» манекен, что, по словам Павла, физически проще реанимации реального человека. Но мало не показалось: после пары подходов по 30 компрессий я чувствовал напряжение, будто заехал в гору на велосипеде. А качать так полчаса...







При реанимации важно не тратить силы впустую и не сбивать дыхание. Очень полезно найти помощника, с которым вы будете меняться раз в несколько минут.











Как именно качать







Формула «откачки» пострадавшего следующая: делаем 30 компрессий, затем проверяем пульс, если его нет — повторяем заново. Врачи в этих паузах обеспечивают пострадавшему еще и два вдоха с помощью аппарата искусственного дыхания: эта схема называется 30 на 2. Но мы только проверяем пульс.







Интенсивность движений — 100 компрессий в минуту, то есть примерно полтора раза в секунду.







Золотые полчаса







— Бывает, сердце запускается на первой минуте реанимации, бывает — на двадцать седьмой, — говорит Павел Лаврентьев.







А что делать, если усилия не помогают?







— Вы должны продержаться до приезда скорой, — объясняет эксперт. — Непрямой массаж сердца обеспечивает приток крови к головному мозгу, существенно снижается риск его критических повреждений.







Но предельный срок всё же есть: реанимацию делают до получаса, и если сердцебиение не восстановилось, констатируется смерть пострадавшего.







Засекайте время







Но мы настроимся на лучшее: если человек всё-таки ожил, врачам полезно знать, на какой минуте реанимационных мероприятий это произошло. Время косвенно говорит о тяжести травм.







Мы уже рассказывали, что делать на месте аварии в первую очередь. Очень важен грамотный разговор с пострадавшим, а также технично вытащить из автомобиля, если требуется.

