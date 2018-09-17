«Если голова на месте, спасаем»: врач рассказал о реанимации пострадавших в ДТП

Врачи научили несложному способу «откачки» человека


Если у пострадавшего в ДТП исчез пульс и остановилось дыхание, как вернуть его к жизни?


Больной вопрос с искусственным дыханием


Сердечно-лёгочная реанимация в первую очередь ассоциируется с дыханием рот в рот. В фильмах его обычно делают молодой блондинке, которая оживает поспешно и с восторгом.


В реальности же дыхание рот в рот кажется процедурой неприятной и заставляет многих вообще отказаться от реанимации. Как оказалось, искусственное дыхание и не обязательно.


— Медики делают его с помощью специальных приспособлений, — говорит врач-реаниматолог скорой помощи Павел Лаврентьев. — У водителя в аптечке есть пародия на такое приспособление, по сути, абсолютно бесполезное. Главный риск: заразиться от пострадавшего инфекционным заболеванием. Поэтому при реанимации незнакомых людей искусственное дыхание не делают: только непрямой массаж сердца.


Насколько это плохо для пострадавшего? Конечно, это не здорово. Но сама по себе компрессия грудной клетки приводит к небольшой вентиляции легких, что позволяет избежать повреждения мозга.


«Если голова на месте, спасаем»: врач рассказал о реанимации пострадавших в ДТП


Проверяем пульс


Перед и во время реанимации важно контролировать наличие пульса. Это делается двумя пальцами, указательным и средним, которые прикладывают к левой и правой стороне шеи около сонной артерии.


— Зажимать шею с двух сторон одновременно не нужно: вы перекроете кровоток к мозгу, если человек всё-таки жив, — говорит наш эксперт.


Кстати, единственной причиной для отказа от непрямого массажа сердца при клинической смерти являются травмы, несовместимые с жизнью. Что это такое?


— Декапитация, то есть отсутствие головы, — говорит Павел. — Для простого человека этого критерия достаточно, и если голова на месте, мы пытаемся спасти пострадавшего.


Упор в центр груди ладонями, качаем прямыми руками
Упор в центр груди ладонями, качаем прямыми руками


Правильно располагаем руки


В нижней части грудины по центру есть так называемый мечевидный отросток: от него мы отступаем ширину двух пальцев и упираемся в центр груди тыльной частью одной ладони. Вторую кладем поверх. Компрессии делаются прямыми руками, а сила прикладывается строго вертикально.


Соизмеряем силу


Грудную клетку нужно продавливать на 3–4 сантиметра, то есть весьма ощутимо. Но усилие должно быть пропорционально комплекции пострадавшего: если это ребенок или субтильный человек, не переусердствуйте.


Готовимся к нагрузкам


Мы попробовали «откачать» манекен, что, по словам Павла, физически проще реанимации реального человека. Но мало не показалось: после пары подходов по 30 компрессий я чувствовал напряжение, будто заехал в гору на велосипеде. А качать так полчаса...


При реанимации важно не тратить силы впустую и не сбивать дыхание. Очень полезно найти помощника, с которым вы будете меняться раз в несколько минут.


«Если голова на месте, спасаем»: врач рассказал о реанимации пострадавших в ДТП


Как именно качать


Формула «откачки» пострадавшего следующая: делаем 30 компрессий, затем проверяем пульс, если его нет — повторяем заново. Врачи в этих паузах обеспечивают пострадавшему еще и два вдоха с помощью аппарата искусственного дыхания: эта схема называется 30 на 2. Но мы только проверяем пульс.


Интенсивность движений — 100 компрессий в минуту, то есть примерно полтора раза в секунду.


Золотые полчаса


— Бывает, сердце запускается на первой минуте реанимации, бывает — на двадцать седьмой, — говорит Павел Лаврентьев.


А что делать, если усилия не помогают?


— Вы должны продержаться до приезда скорой, — объясняет эксперт. — Непрямой массаж сердца обеспечивает приток крови к головному мозгу, существенно снижается риск его критических повреждений.


Но предельный срок всё же есть: реанимацию делают до получаса, и если сердцебиение не восстановилось, констатируется смерть пострадавшего.


Засекайте время


Но мы настроимся на лучшее: если человек всё-таки ожил, врачам полезно знать, на какой минуте реанимационных мероприятий это произошло. Время косвенно говорит о тяжести травм.


Мы уже рассказывали, что делать на месте аварии в первую очередь. Очень важен грамотный разговор с пострадавшим, а также технично вытащить из автомобиля, если требуется.

Прочтений: 6456
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (20)20
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено