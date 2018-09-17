Сибирячка открыла бесплатный интернет-магазин бездомных псов
В Новосибирске появился каталог собак, которые ищут хозяина, — его создала владелица кафе Dog house, в котором живут бездомные животные.
Теперь на сайте можно выбрать себе собаку из приюта, как в интернет-магазине. Животных можно отсортировать по полу, возрасту и весу.
«Многие собаки не могут попасть в кафе, потому что не подходят по характеру или размеру. Ещё мы берём только девочек, кобелей не можем. Подумали, что было бы здорово рассказывать об этих собаках через наш сайт. В том числе к нам приходят люди, которые хотят завести собаку, но в кафе им никто не приглянулся.
Теперь они могут посмотреть на сайте остальных собак, которым нужен хозяин.
Пока мы работаем в тестовом режиме, взяли собак из городского приюта, но планируем работать с кураторами — на определённых условиях будем размещать информацию о собаках, которые люди нашли на улице, временно у себя приютили и сейчас пристраивают их», — рассказала о проекте владелица кафе Dog house Анна Бояркина.
Сейчас на сайте есть анкеты восьмерых собак. По словам Анны Бояркиной, эти животные уже готовы переехать из приюта в новый дом.
Вчера, 16 сентября, в Центральном парке прошёл бал-маскарад для собак — около 30 собак в образах супергероев и других известных персонажей дефилировали на сцене парка.
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Дарья Януш
Фото и скриншот pesocafe.ru