У большого магазина сделали парковку для инвалидов: рядом дежурит эвакуатор

Обычным автомобилистам тут машину тоже не поставить — около парковки дежурит эвакуатор
Обычным автомобилистам тут машину тоже не поставить — около парковки дежурит эвакуатор

Около супермаркета «Горожанка» на улице Бориса Богаткова, 194/11 в Октябрьском районе Новосибирска появилась парковка, большая часть мест на которой помечена знаками «Парковка для инвалидов», — ремонт улицы делали по программе «Безопасные и качественные дороги», а теперь стоянка доставляет неудобства жителям района. 


«Я вообще в недоумении, и мы все тут в недоумении — почему так много парковочных мест, это бред. И что самое интересное, что там постоянно дежурит эвакуатор, <...> такая "кормушка" новая. Потому что, естественно, народ паркуется — ну куда столько мест для инвалидов, у нас в принципе их столько нет. Чтобы все одновременно ещё приехали в одно место, в таком количестве — это смешно», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Дарья Ганеева.


Парковка в районе остановки «Молодёжная» не единственная в этом месте. По информации 2ГИС, ещё есть парковка на 30 мест с торца магазина, но она находится дальше от входа в супермаркет.


«Получается, что подавляющее число парковок, которые расположены непосредственно около магазина "Горожанка", они предназначены для инвалидов. <…> В таком количестве, как сейчас, такого не было никогда и появилось после ремонта», — подвела итог Дарья Ганеева.


Однако в мэрии Новосибирска утверждают, что количество парковочных мест после ремонта не изменилось. 


«Напротив магазина количество мест при проведении работ в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги" не изменялось и было рассчитано при строительстве магазина с учетом стоянки в торце здания, так как места должны быть максимально приближены к входу. Раньше дорожный знак, указывающий парковку для инвалидов, был установлен в начале парковки с табличкой "Зона действия" — в настоящее время каждое парковочное место выделено отдельно», — прокомментировали сложившуюся ситуацию корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Также в пресс-центре отметили, что по федеральному закону на каждой парковке должно быть 10% мест для инвалидов.


Ради парковочных мест и владельцы магазинов, и сами новосибирцы идут на многое — так, в начале сентября возле ЦУМа вырубили деревья для того, чтобы расширить парковку около магазина.

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