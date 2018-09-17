Опасный провал рядом со школой в Ленинском районе обнесли забором

Яму огородили забором, но к утру понедельника ещё не заасфальтировали





Власти отчитались о ремонте тротуара у школы № 187 в Ленинском районе Новосибирска — по информации муниципалитета, яму заделают асфальтом уже сегодня, 17 сентября.





«Провал образовался над коллектором ливневой канализации вследствие разрушения смотрового колодца», — пояснили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС.





Ремонтные работы на месте завершены 14 сентября. Асфальт на месте восстановят не позднее понедельника, 17 сентября.





К утру понедельника яма ещё оставалась — читатель Валерий прислал в редакцию НГС фотографию с места провала. «Без комментариев. Смотрите сами», — коротко прокомментировал ситуацию читатель.



