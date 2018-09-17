Опасный провал рядом со школой в Ленинском районе обнесли забором

Яму огородили забором, но к утру понедельника ещё не заасфальтировали
Яму огородили забором, но к утру понедельника ещё не заасфальтировали


Власти отчитались о ремонте тротуара у школы № 187 в Ленинском районе Новосибирска — по информации муниципалитета, яму заделают асфальтом уже сегодня, 17 сентября.


«Провал образовался над коллектором ливневой канализации вследствие разрушения смотрового колодца», — пояснили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС.


Ремонтные работы на месте завершены 14 сентября. Асфальт на месте восстановят не позднее понедельника, 17 сентября.


К утру понедельника яма ещё оставалась — читатель Валерий прислал в редакцию НГС фотографию с места провала. «Без комментариев. Смотрите сами», — коротко прокомментировал ситуацию читатель.


О том, что на тротуаре у школы № 187 появилась глубокая яма, стало известно 11 сентября. Тогда в администрации школы сообщили, что о провале ничего не знают.

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