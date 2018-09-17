Дело о гибели двоих детей в яме: в суде читают приговор коммунальщикам

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Для Дениса Титенко (на переднем плане) гособвинитель попросила 3,5 года колонии-поселения

Колыванский районный суд Новосибирской области начал оглашать приговор по делу о гибели двоих детей в яме с водой.







На скамье подсудимых — экс-директор МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани Андрей Терентьев и бывший мастер этого предприятия Денис Титенко.







По версии следствия, в ноябре 2017 года из-за порыва водопровода на улице Советской в Колывани работники МУП «Коммунальное хозяйство» вырыли котлован. Когда работы завершились, рабочие не закопали и не огородили яму. 2 февраля 2018 года мимо неё из детского сада шли 6-летний и 11-летний братья. Они упали в котлован, не смогли выбраться и утонули.







Гибель детей вызвала массовые протесты в посёлке. Вскоре после митинга, 5 февраля, о своей отставке объявил глава администрации рабочего посёлка Алексей Дорофеев. А 16 февраля в отставку по собственному желанию ушёл глава Колыванского района Виктор Аверин.







Андрею Терентьеву грозит 4 года лишения свободы





В июне 44-летний Андрей Терентьев и 39-летний Денис Титенко пошли под суд. Первого судят по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц), второго — по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).







«Если бы мне предоставили все материалы и ресурсы, то всё бы засыпали и огородили. У меня не было ничего, ничего не выделялось», — рассказывал Денис Титенко в день первого судебного заседания.







Прокуратура потребовала приговорить коммунальщиков к реальным срокам в колонии-поселении: для Андрея Терентьева гособвинитель попросила 4 года, а для Дениса Титенко — 3,5 года лишения свободы.





16:19

«За жизнь детей этого мало. Должно быть строго. Они дома будут сидеть. Это несправедливо, мне тяжело», – со слезами прокомментировала приговор тётя погибших мальчиков.





Их мать после заседания сразу ушла домой – разговаривать с журналистами она не смогла.





Тётя утонувших детей считает, что суд недостаточно жёстко наказал коммунальщиков





«Я пока ничего не могу сказать [по поводу обжалования приговора] – каша в голове. Я ещё сам ничего не понял. Приговор понял, по срокам – непонятно», – заявил после судебного заседания осуждённый Денис Титенко.







Денис Титенко пока не осознал произошедшее до конца. На фото он со своим адвокатом





15:59

Суд приговорил коммунальщиков к колонии-поселению. Андрею Терентьеву предстоит провести там 3 года 2 месяца. Кроме того, после выхода на свободу ему будет запрещено в течение года занимать должности в муниципальных организациях. Денис Титенко получил три года лишения свободы. После того как он выйдет из колонии-поселения, ему ещё год нельзя будет занимать должности, связанные с выполнением ремонтных работ.





Решение по компенсации морального вреда суд сегодня не принял — он предложил решать этот вопрос в гражданском порядке.





Приговор в законную силу пока не вступил.





15:53

Чтение приговора продолжается уже почти два часа: судья перешла к характеристикам подсудимых.







15:43

Судья считает вину подсудимых доказанной.







По словам свидетелей, до трагедии яма была огорожена только кольями. Сначала между ними были натянуты ленты, но потом ветер их порвал.







15:39

Записи с камер видеонаблюдения в детском саду свидетельствуют о том, что Коля и Костя Кузьмины вышли из садика в 16:50.





15:19

Из показаний свидетелей следует, что Андрей Терентьев дал своим подчинённым указание не зарывать котлован. Он пояснял, что купит специальный хомут и только после этого яму можно будет закопать.





15:15

Заседание продолжается. По мнению присутствующих, чтение приговора может занять ещё как минимум полчаса. Адвокаты в перерыве рассказали, что в деле 28 свидетелей плюс эксперты.





Денис Титенко в перерыве отказался разговаривать с корреспондентом НГС. По её наблюдениям, у подсудимого тряслись руки.





Бывший мастер МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани Денис Титенко заметно волнуется





15:05

Судья объявила перерыв на 10 минут.





14:57

Один из строителей ближайшего храма рассказал, что в день трагедии видел недалеко от общественного туалета двух мальчиков. Он крикнул им, что в этом месте играть запрещено, и продолжил заниматься своими делами.







Позже к нему подошла женщина и спросила, не видел ли он двух детей. Тогда свидетель вспомнил об этом случае, пошёл к котловану и увидел там два тела. Котлован был не огорожен. Сами вытащить детей из ямы очевидцы не смогли и вызвали на место полицию.







14:47

Судья перешла к показаниям матери мальчиков. Из них следует, что ещё до трагедии женщина написала заявление воспитателю детского сада. В этом документе она просила разрешить старшему сыну забирать младшего из садика, так как она одна воспитывает детей.





По словам матери, поиски мальчиков начались уже в 17:00. О том, что дети утонули, женщина узнала от сестры.





В суде мать погибших мальчиков потребовала, чтобы виновные в их гибели выплатили ей компенсацию морального вреда — 1 миллион рублей.





14:39

Второй подсудимый Денис Титенко свою вину признал частично. От дачи показаний он также отказался.







Мать утонувших мальчиков рассказала, что в суде Титенко лишь виновато разводил руками и просил прощения таким тоном, «будто он случайно детям палец дверью прищемил».







Давать показания в суде Титенко не стал





14:38

Как следует из текста приговора, Андрей Терентьев свою вину признал, но показания давать отказался.





Перед вынесением приговора мать погибших мальчиков сообщила корреспонденту НГС, что на прошлом заседании оба подсудимых попросили прощения. Также она добавила, что верит в раскаяние Терентьева: по словам женщины, видно, что он многое осознал, пока сидел в СИЗО.





Мать погибших мальчиков верит, что Андрей Терентьев искренне раскаивается в случившемся





14:30

Судья описывает события, которые привели к смерти мальчиков. В это время их мать и тётя начинают очень сильно и громко плакать.





«Смерть наступила от утопления в воде», — зачитывает судья.





Мать и тётя погибших детей не смогли сдержать слёз





14:24

Пока судья зачитывает выдержки из трудового договора с перечислением обязанностей мастера, передаёт корреспондент НГС из зала суда. По её наблюдениям, Андрей Терентьев прячет глаза и отворачивается от присутствующих. Денис Титенко, стоящий в первом ряду рядом с матерью и тётей погибших детей, взгляд не прячет. Но видно, что его периодически трясёт.





Оба подсудимых признали свою вину





Приговор зачитывает судья Ольга Никулина





Родственники утонувших детей с трудом пережили их гибель



