Снесли и заново построили: в тихом центре восстановили разрушенный подъезд дома

Рабочие уже восстановили фасад. Трещин в стенах больше нет
Рабочие уже восстановили фасад. Трещин в стенах больше нет


В тихом центре Новосибирска заново отстроили подъезд «сталинки» — часть дома на Урицкого, 17 снесли в декабре прошлого года из-за того, что она начала разрушаться


«Это был очень тяжёлый объект. Серьёзная очень история. Во-первых, я хочу напомнить, это памятник архитектуры, и он разрушался. Разрушался настолько, что из квартиры жильцов не просто было видно улицу, но можно было руку просунуть: щели были очень большие. Динамика была отрицательная. Дом на глазах разваливался. Такая ситуация продолжалась около 9 лет, подчёркиваю, потому что это памятник архитектуры, с одной стороны. С другой стороны, долго здесь были юридические и правовые споры, чья вина, почему это происходило, откуда взять средства. Пришлось принимать нестандартные действия для того, чтобы спасти этот дом, помочь жильцам и выйти из этой ситуации», — заявил сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть.


Полностью строительные работы ещё не закончены. Подрядчиком строительства стала компания «Агросервис».


В подъезде залили монолитные стены и перекрытия, установили кровлю и окна
В подъезде залили монолитные стены и перекрытия, установили кровлю и окна


По словам Анатолия Локтя, подъезд восстановили на деньги из бюджета города и области. В ближайшее время власти планируют восстановить и вторую часть дома.


Пока у лестниц нет перил
Пока у лестниц нет перил


«Здесь есть уникальные вещи: достаточно указать на балконах на деревянные балясины — их восстановили в полном объёме. Внешне дом выглядит очень красиво. Вместе с областью двойной тягой нам удалось решить эту застарелую проблему. Очень важно здесь решать вопрос всегда с жильцами. Когда мы подходили к ремонтным работам, не все с пониманием относились к тому, что для их проведения надо выселиться. Пришлось поработать и администрации округа. Задача дальше — привести дом в порядок. Мы планируем внести в ближайшее время часть дома, которая не подвергалась ремонту, чтобы она была не хуже. Но полностью повторить это невозможно, но то, что подвергается капитальному ремонту, — это вполне реальная задача, которую будем решать», — добавил Анатолий Локоть.


Фасад дома со стороны двора. Леса пока не убирают
Фасад дома со стороны двора. Леса пока не убирают


Сегодня рабочие уже обновили и укрепили фундамент дома, залили монолитные стены и перекрытия, установили кровлю и окна. В подъезде установили систему отопления, электроснабжения и заштукатурили стены. На ремонт подъезда было выделено более 80 миллионов рублей. По информации пресс-центра мэрии, сейчас ремонт подъезда завершён на 95%. 


Рабочие уже восстанавливают и участок тротуара, который до этого был ограждён забором
Рабочие уже восстанавливают и участок тротуара, который до этого был ограждён забором


Часть дома на Урицкого, 17 снесли из-за ветхости конструкций. В первой половине декабря 2017 года мэрия Новосибирска решила также расселить и снести ещё семь аварийных домов в Октябрьском районе.

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