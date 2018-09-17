Организатора митинга против пенсионной реформы отвезли в суд

Полиция продолжает задерживать участников несогласованного митинга 9 сентября
Полиция продолжает задерживать участников несогласованного митинга 9 сентября


Новосибирская полиция задержала организатора несогласованного митинга против повышения пенсионного возраста Дарью Жукову — именно она подавала уведомление об акции в мэрию. 


«Повестку принесли в субботу, но меня не было дома, и её воткнули в дверь. А вчера пришла домой, а меня у двери полицейский ждёт, вручил ещё одну повестку. Там звали на допрос в качестве свидетеля. Приехали с адвокатом, а тут статья 20.2 пункт 8 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга. — Д.Я.). Составили протокол и сейчас в суд поедем», — объяснила Дарья Жукова. В прошлом году её судили за акцию 7 октября.


В прошлую пятницу двое студентов, которые участвовали в митинге 9 сентября, пришли на занятия в университеты, где их ждали сотрудники полиции — парням вручили повестки, что им необходимо явиться в Центральный ОВД. 

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