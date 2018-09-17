Десятки новосибирцев устроили забег на вершину самой высокой горы области

Десятки спортсменов всё воскресенье бегали по горам Новосибирской области
Десятки спортсменов всё воскресенье бегали по горам Новосибирской области


Новосибирцы устроили массовый забег на самую высокую точку области — Пихтовый гребень Салаирского кряжа. 


В течение нескольких часов в воскресенье, 16 сентября, спортсмены бежали по горным дорогам, рассказали корреспонденту НГС организаторы «Салаир ультратрейл». 57 участников пробежали 36 километров, а 24 человека преодолели дистанцию в 67 километров — последние участники пришли к финишу уже после заката солнца.


Участники отметили, что им повезло с погодой
Участники отметили, что им повезло с погодой


«Было 5 контрольных пунктов, 2 из которых были на вершинах гор — Пихтовый гребень это как раз середина дистанции на 67 километров и гора Улантова за 6 километров до финиша. Маршрут пролегал по всем возможным пейзажам и ландшафтам Сибири — черневая тайга, пихтач, лиственницы, смешанный лес, выпаса и золотые поля», — рассказала организатор забега «Салаир ультратрейл» Ольга Беспалова. 


Высота Пихтового гребня составляет 495 метров
Высота Пихтового гребня составляет 495 метров


В забеге также участвовали жители не только Новосибирской области, но и Омска, Барнаула, Кемерово, Рубцовска и села Уожан Республики Алтай — самому юному спортсмену был 21 год, а самому старшему — 60.


Вера Огарко на 20 минут опередила соперника-мужчину
Вера Огарко на 20 минут опередила соперника-мужчину


Однако лучший результат и среди женщин, и среди мужчин показала жительница Новосибирска Вера Огарко — она пробежала 67 километров за 6 часов 43 минуты. 


Новосибирцы в минувшие выходные бегали не только по горам и лесам — в субботу, 15 сентября, около 3 тысяч человек пробежались по Михайловской набережной, но лучшим в этом состязании стал красноярец.

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