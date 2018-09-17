Век зарплаты не видать: четыре сотни новосибирцев остались без денег из-за начальства

Вовремя не получили зарплату больше 400 человек

К началу осени предприятия Новосибирской области накопили просроченные долги по зарплате на 21,8 миллиона рублей.







За последний месяц — с 1 августа по 1 сентября — сумма долга увеличилась незначительно. В большинстве случаев задержки зарплаты связаны с нехваткой у предприятий собственных денег.







«Своевременно не получил заработную плату 431 человек. В среднем на одного работника приходилось по 50 515 рублей невыплаченной заработной платы», — рассказали в Новосибирскстате.







В службе статистики уточнили, что почти половина всей суммы задолженности (10,2 миллиона рублей) — это невыплаченная зарплата работникам, которые уволились из организаций в 2017 году или даже раньше.







Лидерами по объёму долгов к началу сентября оказались ОАО «Сибэлектротерм», ЗАО «Ордынская МТС», ОАО «Александра Невского» и Экспериментальное сельское хозяйство СО РАН. На их долю приходится 65,3% от общей суммы долга.







Ранее портал по поиску работы Зарплата.ру расспросил новосибирских работодателей о том, готовы ли они увольнять работников за чрезмерную активность в соцсетях, — многие признались, что готовы увольнять сотрудников за репосты.

