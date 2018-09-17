Мэрия выставила на голосование самые разбитые дороги Новосибирска
Сегодня, 17 сентября, начался второй этап голосования «Выбери дорогу для ремонта».
Голосование запустили сегодня — оно появилось на Муниципальном портале.
«3 сентября на портале "Мой Новосибирск" завершился сбор сообщений горожан о проблемных участках дорог Новосибирска. На основе полученных данных был сформирован обобщённый список из 49 объектов, за ремонт которых можно проголосовать с 17 по 26 сентября. Участки, набравшие наибольшее количество голосов, будут включены в план ремонта дорог на 2019 год», — сообщает мэрия.
Сбор сообщений от новосибирцев начался 20 августа — в течение двух недель жители города присылали в мэрию название дорог, которые нужно отремонтировать.
Голосование, которое запущено сегодня, разбито по районам города. Больше всего участков на выбор — в Ленинском районе: там их 12. Меньше всего — в Заельцовском, там их всего три.
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Елена Громкова
Фото Анны Золотовой