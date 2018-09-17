Новосибирский зоопарк начал закрываться на час раньше

Теперь зоопарк будет работать до 20:00

Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило поменял режим работы: теперь у посетителей стало на час меньше времени, чтобы посмотреть на зверей.







С сегодняшнего дня, 17 сентября, зоопарк работает с 9:00 до 20:00.







«Кассы зоопарка прекращают свою работу за час до закрытия в 19:00. После закрытия касс зоопарк работает только на выход», — говорится в объявлении на сайте зоопарка.







До этого, начиная с 20 августа, зоопарк работал до 21:00. Новосибирцы могли гулять по нему до позднего вечера и наблюдать за повадками ночных животных и кошачьих, которые как раз к этому времени только начинают вести активный образ жизни.







Новосибирский зоопарк постоянно пополняет свою коллекцию. Например, недавно в зоопарке появились два новых вида обезьян: серебристые игрунки и золотистоголовый тамарин. Их можно увидеть в павильоне для мелких приматов и пингвинов.

