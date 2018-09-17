Пожарные спасли два десятка человек из горящего дома на Первомайке

Квартира в пятиэтажном доме загорелась в 3 часа ночи
Квартира в пятиэтажном доме загорелась в 3 часа ночи

Ночью 17 сентября в Первомайском районе Новосибирска загорелась квартира в пятиэтажном жилом доме — пожарные эвакуировали 23 человека, в том числе трёх детей.


Пожар произошёл в доме № 124 на улице Первомайской в 3:19 ночи, спустя четыре минуты на место происшествия приехали спасатели.


«На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны из квартиры на втором этаже шёл дым. Пожар был ликвидирован в 3:45, 


личным составом дежурного караула из подъезда было эвакуировано 13 человек, спасено при помощи спасательных устройств 10 человек, из них трое детей. 


В результате пожара в квартире огнём повреждены домашние вещи на общей площади 11 квадратных метров», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.


В ведомстве ответили, что в пожаре никто не пострадал. В тушении пожара участвовали три автоцистерны и автолестница. Причины пожара устанавливаются.


В начале сентября пожарные вывели восемь человек из горящего 17-этажного дома в Кировском районе Новосибирска — в доме также горела квартира, но хозяев в ней не было.

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