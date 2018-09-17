ГИБДД объявила в розыск водителя, который бросил автомобиль возле планетария
Новосибирская госавтоинспекция объявила в розыск водителя, который ушёл с места аварии на Ключ-Камышенском плато.
«Неустановленный водитель на автомобиле "Киа Сорренто" следовал по дороге без названия со стороны Ключ-Камышенского плато в сторону Большевистской», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.
Авария случилась рядом с планетарием — он столкнулся со встречным «Киа Соул», за рулём этого автомобиля была 39-летняя женщина. В больницу попала 7-летняя девочка, она получила ушибы.
«Водитель в пешем порядке ушёл с места происшествия. Машина осталась на месте. Ведутся разыскные работы по данному факту», — добавил Савченков.
Всех, кто знает что-либо о водителе просят обратится по телефону 232–23–51.
В конце августа ГИБДД объявляли в розыск водителя, который сбил пешехода в Дзержинском районе.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Елена Громкова
Фото предоставлены Владиславом Савченковым