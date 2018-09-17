«Хонда» влетела в припаркованный автомобиль с девушкой-подростком

Авария случилась недалеко от Гусинобродского шоссе





Поздно вечером 16 сентября в Новосибирске на Волочаевской «Хонда Аккорд» протаранила припаркованную «Хонду Цивик».





Авария случилась между остановками «Почтовая» и «Гусинобродское шоссе».







«"Хонда Аккорд" двигалась по Волочаевской у дома № 200 в сторону ГБШ и на полном ходу влетела в припаркованную "Хонду Цивик", в которой пострадала несовершеннолетняя девушка, её увезли на скорой», — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс».





Кроме того, по сообщению аваркомов, от удара припаркованный автомобиль отбросило вперёд примерно на 10 метров.





Информация о состоянии девушки выясняется.





«Хонда Аккорд» влетела «Хонде Цивик» в задний бампер





Также на выходных в субботу вечером на улице Бориса Богаткова «Лада» въехала в припаркованную «Тойоту» и вытолкнула её на тротуар — «Тойота» наехала на свою хозяйку, которая рядом торговала овощами.