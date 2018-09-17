«Хонда» влетела в припаркованный автомобиль с девушкой-подростком
Поздно вечером 16 сентября в Новосибирске на Волочаевской «Хонда Аккорд» протаранила припаркованную «Хонду Цивик».
Авария случилась между остановками «Почтовая» и «Гусинобродское шоссе».
«"Хонда Аккорд" двигалась по Волочаевской у дома
Кроме того, по сообщению аваркомов, от удара припаркованный автомобиль отбросило вперёд примерно на 10 метров.
Информация о состоянии девушки выясняется.
Также на выходных в субботу вечером на улице Бориса Богаткова «Лада» въехала в припаркованную «Тойоту» и вытолкнула её на тротуар — «Тойота» наехала на свою хозяйку, которая рядом торговала овощами.
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Елена Громкова
Фото предоставлено службой аварийных комиссаров «Альянс»