«Хонда» влетела в припаркованный автомобиль с девушкой-подростком

Авария случилась недалеко от Гусинобродского шоссе
Авария случилась недалеко от Гусинобродского шоссе


Поздно вечером 16 сентября в Новосибирске на Волочаевской «Хонда Аккорд» протаранила припаркованную «Хонду Цивик».


Авария случилась между остановками «Почтовая» и «Гусинобродское шоссе».


«"Хонда Аккорд" двигалась по Волочаевской у дома № 200 в сторону ГБШ и на полном ходу влетела в припаркованную "Хонду Цивик", в которой пострадала несовершеннолетняя девушка, её увезли на скорой», — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс».


Кроме того, по сообщению аваркомов, от удара припаркованный автомобиль отбросило вперёд примерно на 10 метров.


Информация о состоянии девушки выясняется.


«Хонда Аккорд» влетела «Хонде Цивик» в задний бампер
«Хонда Аккорд» влетела «Хонде Цивик» в задний бампер


Также на выходных в субботу вечером на улице Бориса Богаткова «Лада» въехала в припаркованную «Тойоту» и вытолкнула её на тротуар — «Тойота» наехала на свою хозяйку, которая рядом торговала овощами.

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