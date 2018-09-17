Встали и вышли: пять правил выживания в родительском чате

Костяк любого родительского чата — 10–12 мам, которые любят поговорить о своих страхах

Родительский чат первого класса — самый активный: мамы боятся, папы спускают собак
Родительский чат первого класса — самый активный: мамы боятся, папы спускают собак


Мамы и папы мечтали о конструктиве и добре, создавая родительский чат. На деле неподготовленному человеку хватит нескольких дней, чтобы чат стал причиной нервного тика и нарастающей тревоги. «Сколько сдать на подарок?», «Что задали по русскому?», «Какую справку нести?» — отыскать ответы среди мегабайтов бесполезной информации не так уж и просто, а вот услышать 26 раз «спасибо» — легко.


В родительских чатах, как на войне, нет выходных и праздников. Как выжить — Сети городских порталов рассказали мама школьников, психолог и педагог.



Пользы и вреда в чатах примерно одинаково: лишняя информация и обильные эмоции — на одних весах с фотографиями домашки. Особенно остро проблема стоит в первом классе, где родители — прежде всего мамы — по неопытности начинают бояться всего и спешат рассказать об этом всем участникам диалога «1 "А" класса». Мама двух школьников Евгения Горина одновременно состоит в трех чатах: двух диалогах второго класса, где учится ее сын, и одном — седьмого, класса дочери. Евгения рассказывает, что судьба онлайн-диалога напрямую зависит от главы родительского комитета.


— У нас в первом классе главой родительского комитета стал папа. Примерно через неделю он устал от бесконечных разговоров и завел второй чат, назвал его «Домашнее задание» и внушил мамочкам, что в этот диалог нужно писать только важное, а в другой — все что угодно, — делится Евгения Горина. — Когда кто-то писал в «Задания» лишнее, папа срывал всех своих псов. За год он приучил всех мамочек не флудить.


Некоторые родители воспринимают школьные чаты как способ продать что-нибудь ненужное или купить что-нибудь ненужное
Некоторые родители воспринимают школьные чаты как способ продать что-нибудь ненужное или купить что-нибудь ненужное


Будни типичного родительского чата
Будни типичного родительского чата


Евгения дает совет: первым делом отключайте уведомления в чате. Со временем вы начнете спокойно относиться к 200 новым сообщениям и перестанете беспокоиться, что упустили в беседе что-то важное. Все можно переспросить — и даже не в чате, а в личных сообщениях. Подружитесь с постоянной участницей холиваров и каждый вечер просите рассказать самое важное. Но помните: если ваша соратница по какой-то причине выпадет из виртуальной жизни класса, вы пропадете вместе с ней.


Школьный психолог Мария Яранцева советует установить в чате режим: например, не писать поздним вечером и до семи утра.


— Мы живем в социальном обществе, есть определенные правила и нормы, нас всех обучали этому в детстве. Соблюдение элементарных правил не должно вызывать отторжения, — рассуждает психолог. — Напомните, что ваша беседа — официальная, поэтому сообщения нужно писать в условленное время, соблюдать субординацию и не выяснять отношения.


Запомните правила выживания в родительском чате
Запомните правила выживания в родительском чате


Но любые правила рушатся, когда в школе случается конфликт: подрались одноклассники или на детей кричал учитель — повод, который не привязан ни ко времени, ни к дате. Чат всех обсудит, осудит и в конце концов помирит — но до этого момента готовьтесь перечитать не одну сотню сообщений.


Чат будет активным перед каникулами и праздниками, когда вы будете обсуждать, сколько денег надо сдать на подарки или в какую поездку отправить детей. В этом случае не забывайте, что скорость договора зависит от того, устраивает ли всех сдаваемая сумма.


Чаты удобны не только родителям, но и учителям — причем последним не обязательно состоять в беседе.


— Учителю проще кинуть сообщение в группу, чем писать (бывает, хуже — звонить) каждому, — рассказывает психолог Мария Яранцева. — В нашей школе у большинства классов такие чаты созданы, но если учитель не хочет вступать в такую беседу, то он может передать информацию через председателя родительского комитета.


Чаты становятся центром флуда и скорой помощи для решения школьных проблем
Чаты становятся центром флуда и скорой помощи для решения школьных проблем


Учитель Анна Шитикова хвалит чаты за оперативность: обсудить текущие дела можно в любое время, а вот встретиться на родительских собраниях — только четыре раза в год. Однако она и ее коллеги относятся к чатам настороженно: любое слово, любую эмоцию родителю могут простить, а вот учителю — обязательно припомнят.


— На семинаре юрист советовал не вступать в чаты вообще, можно скомпрометировать себя любым выражением. Поэтому, если учитель становится участником такой беседы, ему нужно хранить переписку, — делится Анна. Чатов с родителями она избегает, а на очных встречах даже протоколирует разговоры в классную тетрадь и отдает на подпись родителям.


Если желание удалиться из чата велико, вы можете сделать это. Но знайте: когда-нибудь вы вернетесь снова.


— Нам будет сложно без чата, потому что мы избалованы быстрым доступом к информации, — говорит Евгения Горина. — Школа от родителей бесконечно что-то хочет, но при этом попасть к учителю — это квест: прийти в специальный день, специальные часы, договориться, чтобы тебя встретили у охраны… Или спросить в чате.

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