Новосибирцы задержали пьяного виновника аварии

Водитель пострадавшей машины (справа) пытается стыдить пьяного виновника ДТП (в центре)
Водитель пострадавшей машины (справа) пытается стыдить пьяного виновника ДТП (в центре)


Сегодня на Советской произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей «Хонда». Виновник аварии попытался скрыться с места происшествия, но другие водители не дали ему уйти.


Авария произошла на улице Советской, в районе дома 77, сообщил очевидец происшествия. Дорогу не поделили две машины одной марки — «Хонда Одиссей». Водитель одной из них был явно нетрезв — настолько, что с трудом держался на ногах, рассказал очевидец произошедшего.


Авария случилась на улице Советская 
Авария случилась на улице Советская 


Пострадавшие от его действий водитель и пассажир другого автомобиля пытались его стыдить. «Пешком что не пошёл? На…(зачем) тебе машина?» — спрашивал водитель другой «Хонды».


Виновник аварии, однако, не отвечал на вопросы — то ли от смущения, то ли по причине слишком сильного опьянения. В какой-то момент он просто развернулся и попытался уйти с места происшествия. Однако, поскольку двигаться быстро и по прямой он физически уже не мог, на его пути встал пассажир пострадавшей машины.


После этого нетрезвый водитель оставил надежду спастись бегством и остался стоять, держась за собственный автомобиль, поскольку сохранять вертикальное положение самостоятельно ему было явно непросто.


На место ДТП прибыли сотрудники Росгвардии и экипаж ДПС. Виновник аварии задержан.


Пьянство уже привело сегодня одного жителя Новосибирска за решётку. 30-летний мужчина в нетрезвом виде взял покататься машину своей девушки и был задержан, когда та объявила свой автомобиль в розыск, решив, что его угнали. 

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