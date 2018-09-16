Собаки в карнавальных костюмах собрались на бал-маскарад в Центральном парке
16 сентября в Центральном парке прошло необычное мероприятие под названием «Маски-дог шоу двойников». Около 30 собак в образах супергероев и других известных персонажей дефилировали на сцене парка. Организатором выступил приют для бездомных животных Академгородка.
«В этом году нашему приюту — "Право животных на жизнь" — исполняется 20 лет, как раз в сентябре. Мы решили отметить праздник вот в таком формате. 4 года назад мы уже устраивали дог-маски-шоу на набережной, в этом году решили повторить. От приюта приняли участие 8 собак, остальные — просто желающие, которые подали заявку», — рассказала НГС руководитель приюта Галина Ильинична Клебче.
В программе праздника две основные номинации. «Я и моя собака»: хозяин вместе с питомцем должны предстать в одинаковом образе. Вторая называется «Мой кумир и моя собака» — максимально похожее воплощение персонажа. Третья: «Мисс и мистер фото» — победит тот, кто купит больше всего талончиков для фотосессии. Один талончик — 100 рублей.
Главным призом в двух основных номинациях стала путевка в Белокуриху. Поездку оплачивают спонсоры мероприятия, а победителя выбирало жюри.
Новосибирцы ответственно подошли к выбору костюма для своих четвероногих друзей — на площадке парка можно было встретить и Бэтмена, и Кощея Бессмертного, и Капитана Джека Воробья, и даже Мерилин Монро.
Основной целью праздника был сбор средств на ремонт внутренних вольеров приюта.
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Алёна Золотухина
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