С Путиным на груди: на улице Ленина заработал магазин известного российского рэпера

Магазин занял часть пристройки между зданием «Универсама» и бизнес-центром





В пристройке между зданием «Универсама» и бизнес-центром на Ленина, 12 заработал магазин одежды бренда Black Star Wear.







Магазин открыт той же компанией, которой уже принадлежит торговая точка в ТРЦ «Аура», начавшая работать в 2013 году.







В новой торговой точке представлена только часть моделей Black Star, но в магазине заверили, что ассортимент будет постоянно обновляться. Цены стандартны для магазинов бренда.







Худи с Путиным за 3990 рублей





Так, футболка с надписью Black Star mafia здесь стоит 2990 рублей. Худи (тип одежды из плотной ткани с капюшоном, надеваемой через голову) со стилизованным портретом Владимира Путина — 3990 рублей, а лонгслив (похоже на худи, но с более длинными рукавами и из менее плотной ткани) — 5000 рублей.







Лонгслив за 5000 рублей





Магазин Black Star Wear станет частью маленького «уголка Тимати» — известного российского рэпера, создателя бренда Black Star. Позже в соседнем помещении во второй половине осени должна открыться закусочная Black Star Burger. Ремонт в этом помещении уже идет.







Портрет создателя бренда Black Star Тимура Юнусова (сценический псевдоним Тимати) висит в магазине под самым потолком





Появление на этом отрезке улицы Ленина магазина одежды противоречит сложившейся уже тенденции, когда на место закрывающихся здесь торговых точек с одеждой и обувью приходят бары и кофейни. Так открывшееся в июне этого года заведение Coffee Collective заняло помещение, освободившееся после закрытия здесь обувного магазина Martin Bester. А еще раньше также на месте обувного магазина заработала кофейня Organic Coffee.