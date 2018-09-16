С Путиным на груди: на улице Ленина заработал магазин известного российского рэпера
В пристройке между зданием «Универсама» и бизнес-центром на Ленина, 12 заработал магазин одежды бренда Black Star Wear.
Магазин открыт той же компанией, которой уже принадлежит торговая точка в ТРЦ «Аура», начавшая работать в 2013 году.
В новой торговой точке представлена только часть моделей Black Star, но в магазине заверили, что ассортимент будет постоянно обновляться. Цены стандартны для магазинов бренда.
Так, футболка с надписью Black Star mafia здесь стоит 2990 рублей. Худи (тип одежды из плотной ткани с капюшоном, надеваемой через голову) со стилизованным портретом Владимира Путина — 3990 рублей, а лонгслив (похоже на худи, но с более длинными рукавами и из менее плотной ткани) — 5000 рублей.
Магазин Black Star Wear станет частью маленького «уголка Тимати» — известного российского рэпера, создателя бренда Black Star. Позже в соседнем помещении во второй половине осени должна открыться закусочная Black Star Burger. Ремонт в этом помещении уже идет.
Появление на этом отрезке улицы Ленина магазина одежды противоречит сложившейся уже тенденции, когда на место закрывающихся здесь торговых точек с одеждой и обувью приходят бары и кофейни. Так открывшееся в июне этого года заведение Coffee Collective заняло помещение, освободившееся после закрытия здесь обувного магазина Martin Bester. А еще раньше также на месте обувного магазина заработала кофейня Organic Coffee.
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Стас Соколов
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