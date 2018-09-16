Подростки разложили у театра «Глобус» детскую обувь в знак протеста против абортов

На тротуаре появились картинки с историями воображаемых неродившихся детей 
На тротуаре появились картинки с историями воображаемых неродившихся детей 


В сквере у театра «Глобус» началась акция против абортов. В ней принимают участие несколько десятков человек.


Как пояснили организаторы акции из общественного объединения «Святость семьи», подобные акции проводятся сегодня во многих городах страны. Действие новосибирской акции проходит в аллее за фонтаном у театра «Глобус». Здесь установлена трибуна с микрофонами, на которую вывешены лозунги «Если я рожусь, я буду любить тебя», «Его сердце внутри тебя, не останавливай его».


Сооружение инсталляции доверили подросткам 
Сооружение инсталляции доверили подросткам 


По подсчетам корреспондента НГС, к моменту начала акции в сквере собралось не более 50 человек, большинство из которых явно знакомы друг с другом. В мероприятии принимают участие больше десятка подростков, которые соорудили на тротуаре своеобразную инсталляцию. Через равные промежутки здесь выложена детская обувь самого маленького размера. Каждый ботиночек придерживает лист бумаги с коротким рассказом от лица неродившихся детей.


В парке дежурят несколько сотрудников полиции, однако в происходящее они не вмешиваются.


Мероприятие собрало несколько десятков человек 
Мероприятие собрало несколько десятков человек 


Акция противников абортов будет проходить сегодня до 17:00


Пропагандой отказа от абортов занимаются и медицинские работники. Так, в июле этого года НГС писал о том, как женщины передумали делать эту операцию после бесед с медиками.

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